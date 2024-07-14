"Стимулируют разжигание ненависти": В МИД РФ прокомментировали покушение на Трампа

В США специально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам. С таким заявлением после покушения на экс-лидера Штатов Дональда Трампа выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

"Ровно два месяца назад обратила внимание на то, что в США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам, а также привела примеры американской традиции покушений и убийств президентов и кандидатов в президенты", — написала дипломат.