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14 июля, 06:29

"Стимулируют разжигание ненависти": В МИД РФ прокомментировали покушение на Трампа

Захарова: В США стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам

В США специально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам. С таким заявлением после покушения на экс-лидера Штатов Дональда Трампа выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

"Ровно два месяца назад обратила внимание на то, что в США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам, а также привела примеры американской традиции покушений и убийств президентов и кандидатов в президенты", — написала дипломат.

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Кеннеди-младший сравнил покушение на Трампа с убийством своего отца и дяди

Напомним, Дональд Трамп пережил покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании, он ранен. Стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который засел с винтовкой на крыше одного из близлежащих зданий. Преступника ликвидировали на месте. ФБР утверждает, что не владело информацией о подготовке нападения. Тем временем мировые лидеры начали выражать поддержку политику, в их числе — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. При этом следствие считает, что стрелявший в Трампа действовал в одиночку. Сын экс-президента США отметил, что политическая борьба отца на этом не закончится.

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Николай Рюмин
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