Кеннеди-младший сравнил покушение на Трампа с убийством своего отца и дяди

Всем американцам стоит объединиться в молитве за бывшего американского лидера Дональда Трампа. С таким заявлением выступил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в своей соцсети Х.

"Настало время для каждого американца, который любит нашу страну, отступить от раскола, отказаться от любого насилия и объединиться в молитве за президента Трампа и его семью", — написал Кеннеди-младший.

Он также сравнил покушение на Трампа с убийством 35-го президента страны Джона Кеннеди и генерального прокурора Роберта Кеннеди в 1960-х. Эти события также вызвали сильные волнения в обществе.