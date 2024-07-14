Кеннеди-младший сравнил покушение на Трампа с убийством своего отца и дяди
Роберт Кеннеди-младший призвал американцев объединиться в молитве за Трампа
Всем американцам стоит объединиться в молитве за бывшего американского лидера Дональда Трампа. С таким заявлением выступил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в своей соцсети Х.
"Настало время для каждого американца, который любит нашу страну, отступить от раскола, отказаться от любого насилия и объединиться в молитве за президента Трампа и его семью", — написал Кеннеди-младший.
Он также сравнил покушение на Трампа с убийством 35-го президента страны Джона Кеннеди и генерального прокурора Роберта Кеннеди в 1960-х. Эти события также вызвали сильные волнения в обществе.
"Когда в 1963 году убили моего дядю [президента Кеннеди], возник такой раскол американского общества. Когда убили моего отца [генпрокурора], это был период, вероятно, самого сильного раскола Америки со времён Гражданской войны в США. И сегодня мы снова оказались в такой ситуации", — сказал он в интервью телеканалу NewsNation.
Ранее экс-президенты США Барак Обама, Джордж Буш – младший, Билл Клинтон и его супруга экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержали Трампа после стрельбы на митинге. Помимо того, слова поддержки высказал основатель Space X и Tesla Илон Маск. Напомним, что во время митинга Дональда Трампа в Пенсильвании раздались выстрелы, сам политик получил ранение в ухо. Погибли два человека, один из которых возможный преступник.
X / SpConspiracy