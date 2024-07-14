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14 июля, 06:17

"Он никогда не перестанет бороться": Сын Дональда Трампа высказался после покушения на отца

Трамп-младший заявил, что после покушения его отец продолжит политическую борьбу

Даже после покушения экс-президент США Дональд Трамп продолжит участие в политической борьбе и защите интересов страны. С таким заявлением выступил сын бывшего главы Белого дома Дональд Трамп-младший в своей соцсети Х, приложив к тексту фото раненого отца.

"Он никогда не перестанет бороться за спасение Америки", — подчеркнул он.

ФБР заявило, что не владело информацией о подготовке покушения на Трампа
ФБР заявило, что не владело информацией о подготовке покушения на Трампа

Напомним, Дональд Трамп пережил покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании, он ранен. По данным New York Post, стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который засел с винтовкой на крыше одного из близлежащих зданий. Преступника ликвидировали на месте. ФБР утверждает, что не владело информацией о подготовке нападения. Тем временем мировые лидеры начали выражать поддержку политику, в их числе — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. При этом следствие считает, что стрелявший в Трампа действовал в одиночку.

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X / BehizyTweets

Николай Рюмин
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