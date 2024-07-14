"Он никогда не перестанет бороться": Сын Дональда Трампа высказался после покушения на отца

Даже после покушения экс-президент США Дональд Трамп продолжит участие в политической борьбе и защите интересов страны. С таким заявлением выступил сын бывшего главы Белого дома Дональд Трамп-младший в своей соцсети Х, приложив к тексту фото раненого отца.