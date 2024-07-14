"Умер героем": Раскрыта личность погибшего при стрельбе на митинге Трампа

При стрельбе на митинге бывшего американского лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа погиб 50-летний зритель, заявил губернатор штата Пенсильвания Джош Шапиро. По его словам, мужчина был ярым сторонником политика.

"Его жена поделилась со мной, что он пытался защищать свою семью. [Властям надо] снизить градус политической дискуссии и быть выше ненавистнической риторики", — отметил Шапиро в ходе пресс-конференции, подчеркнув, что мужчина "умер героем".

По данным местных СМИ, речь идёт о Кори Комператоре — начальнике пожарной охраны в городе Буффало, у него остались две дочери. Утверждается, что мужчина пошёл на митинг вместе с женой и детьми. В соцсетях его дочь Эллисон рассказала, что, когда раздались выстрелы, отец быстро бросил её и мать на землю, пытаясь защитить, и в итоге спас их ценой своей жизни.