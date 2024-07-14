"Умер героем": Раскрыта личность погибшего при стрельбе на митинге Трампа
Губернатор Пенсильвании Шапиро: При покушении на Трампа погиб 50-летний мужчина
Кори Комператоре, погибший при покушении на Дональда Трампа, вместе с дочерью. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Allyson Comperatore
При стрельбе на митинге бывшего американского лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа погиб 50-летний зритель, заявил губернатор штата Пенсильвания Джош Шапиро. По его словам, мужчина был ярым сторонником политика.
На Дональда Трампа совершили покушение во время выступления в Пенсильвании. Видео © X / EndWokeness
"Его жена поделилась со мной, что он пытался защищать свою семью. [Властям надо] снизить градус политической дискуссии и быть выше ненавистнической риторики", — отметил Шапиро в ходе пресс-конференции, подчеркнув, что мужчина "умер героем".
По данным местных СМИ, речь идёт о Кори Комператоре — начальнике пожарной охраны в городе Буффало, у него остались две дочери. Утверждается, что мужчина пошёл на митинг вместе с женой и детьми. В соцсетях его дочь Эллисон рассказала, что, когда раздались выстрелы, отец быстро бросил её и мать на землю, пытаясь защитить, и в итоге спас их ценой своей жизни.
Как сообщал Life.ru, 13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение во время митинга в Пенсильвании. Он выжил, но пуля задела ухо политика. Известно об одном погибшем и нескольких раненых. По данным СМИ, стрелявшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой засел на крыше здания неподалёку. Преступника ликвидировали. В правоохранительных органах сообщили, что не были в курсе планов стрелявшего и он, по всей видимости, действовал в одиночку. Позже в его автомобиле нашли взрывные устройства. В Кремле прокомментировали покушение, указав, что его причиной стала политика администрации Джо Байдена.