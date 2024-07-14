СМИ узнали, из какой винтовки стреляли в Трампа и кому она принадлежит
ABC: Винтовка, из которой стреляли в Трампа, принадлежит отцу преступника
Винтовка AR-15. Обложка © ТАСС / Zuma
Винтовка, из которой 20-летний Томас Мэтью Крукс стрелял в бывшего президента США Дональда Трампа, принадлежит отцу злоумышленника и была куплена законным способом. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источник, близкий к расследованию атаки.
На Дональда Трампа совершили покушение во время выступления в Пенсильвании. Видео © X / EndWokeness
По данным осведомлённого собеседника телеканала, оружие было куплено около полугода назад. Как и когда винтовку получил 20-летний Крукс, всё ещё выясняют. Его мотивы также остаются неизвестными. CNN пишет, что нападавший в базе избирателей был зарегистрирован в качестве республиканца. При этом известно, что в 2021 году он жертвовал деньги демократическому фонду.
Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника уточняет, что Крукс стрелял из полуавтоматической винтовки типа AR-15.
Ранее сообщалось, что в машине Крукса полицейские нашли взрывные устройства. Автомобиль 20-летнего злоумышленника был припаркован недалеко от места проведения митинга.
Напомним, на Дональда Трампа было совершено покушение во время митинга в Пенсильвании. Он выжил, однако пуля задела ухо политика. Известно об одном погибшем и нескольких раненых. По данным СМИ, стрелявшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой засел на крыше здания неподалёку. Преступника ликвидировали. В правоохранительных органах заявили, что не были в курсе планов стрелявшего и он, по всей видимости, действовал в одиночку. В Кремле прокомментировали покушение, указав, что его причиной стала политика администрации Джо Байдена. А республиканцы обвинили министра внутренней безопасности в отказе усилить охрану Трампа перед покушением.