СМИ узнали, из какой винтовки стреляли в Трампа и кому она принадлежит

Винтовка, из которой 20-летний Томас Мэтью Крукс стрелял в бывшего президента США Дональда Трампа, принадлежит отцу злоумышленника и была куплена законным способом. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источник, близкий к расследованию атаки.

По данным осведомлённого собеседника телеканала, оружие было куплено около полугода назад. Как и когда винтовку получил 20-летний Крукс, всё ещё выясняют. Его мотивы также остаются неизвестными. CNN пишет, что нападавший в базе избирателей был зарегистрирован в качестве республиканца. При этом известно, что в 2021 году он жертвовал деньги демократическому фонду.