СМИ узнали о взрывных устройствах в машине подозреваемого в покушении на Трампа

Взрывные устройства были найдены в машине подозреваемого в покушении на бывшего американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, машина была припаркована недалеко от места проведения митинга. Также источники утверждают, что оружие, из которого 20-летний Томас Мэтью Крукс стрелял в Трампа, принадлежало его отцу и было куплено легально.