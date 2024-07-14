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14 июля, 15:04

СМИ узнали о взрывных устройствах в машине подозреваемого в покушении на Трампа

WSJ: Взрывные устройства найдены в машине подозреваемого в покушении на Трампа

Взрывные устройства были найдены в машине подозреваемого в покушении на бывшего американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, машина была припаркована недалеко от места проведения митинга. Также источники утверждают, что оружие, из которого 20-летний Томас Мэтью Крукс стрелял в Трампа, принадлежало его отцу и было куплено легально.

Напомним, на Трампа было совершено покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В бывшего президента Штатов выстрелили несколько раз, одна из пуль по касательной задела ухо. Политик отделался незначительным ранением, но без трагедии не обошлось: погиб один человек, ещё несколько пострадали. Стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой прятался на крыше ближайшего здания. Преступника ликвидировали на месте. Правоохранительные органы утверждают, что были не в курсе готовящегося нападения, а сам виновник, скорее всего, действовал один.

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Gettyimages / Anna Moneymaker

Наталья Исакова
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