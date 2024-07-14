"Нет никаких сомнений": Философ Дугин рассказал, кто стоит за покушением на Трампа
Философ Дугин рассекретил часть беседы с Карлсоном о покушении на Трампа
За покушением на бывшего президента США Дональда Трампа стоит группировка глобалистов, состоящая, в частности, из экс американского лидера Барака Обамы и нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Таким мнением поделился известный публицист и философ Александр Дугин.
"Нет никаких сомнений, что ответственность за попытку убийства Трампа, лидера президентской гонки в США, лежит на группировке Обамы, Блинкена, Хиллари Клинтон и окончательно выжившего из ума Байдена", — приводит его слова "Царьград".
По словам философа, глобалистам нужна планетарная власть наднационального капитала, а Европа и Америка лишь их инструменты в деле "создания мирового правительства". Дугин подчеркнул, что Трамп мешает "группировке", поскольку он "за Америку", как наш президент Владимир Путин — за Россию, как председатель КНР Си Цзиньпинь — за Китай.
Дугин также рассекретил часть беседы с американским журналистом Такером Карлсоном, которая не попала в опубликованную версию интервью. Примечательно, что разговор, который состоялся ещё в феврале, касался покушения на Трампа. Тогда Карлсон сказал ему, что "Трамп всерьёз опасается своего убийства со стороны глобалистов".
"Выходит, не зря. Чем больше в маразм погружается сенильный Джо, тем больше вероятности, что Трампа начнут убивать. Уже начали. <...> Если мы не остановим их сейчас, они уничтожат всех нас", — предупредил Дугин.
Напомним, что в субботу на Дональда Трампа было совершено покушение. Политик выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании, когда в его направлении сделали несколько выстрелов. Он отделался ранением уха. Погиб один человек, ещё несколько ранены. Известно, что стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой прятался на крыше ближайшего здания. Его ликвидировали на месте. В ФБР утверждают, что были не в курсе готовящегося нападения, а сам виновник, скорее всего, действовал один. Лидеры многих стран мира выразили свою солидарность с Трампом после покушения на него. Российские политологи считают, что после покушения республиканец выиграет выборы президента США, которые состоятся в ноябре.
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