"Нет никаких сомнений": Философ Дугин рассказал, кто стоит за покушением на Трампа

За покушением на бывшего президента США Дональда Трампа стоит группировка глобалистов, состоящая, в частности, из экс американского лидера Барака Обамы и нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Таким мнением поделился известный публицист и философ Александр Дугин.

"Нет никаких сомнений, что ответственность за попытку убийства Трампа, лидера президентской гонки в США, лежит на группировке Обамы, Блинкена, Хиллари Клинтон и окончательно выжившего из ума Байдена", — приводит его слова "Царьград".

По словам философа, глобалистам нужна планетарная власть наднационального капитала, а Европа и Америка лишь их инструменты в деле "создания мирового правительства". Дугин подчеркнул, что Трамп мешает "группировке", поскольку он "за Америку", как наш президент Владимир Путин — за Россию, как председатель КНР Си Цзиньпинь — за Китай.

Дугин также рассекретил часть беседы с американским журналистом Такером Карлсоном, которая не попала в опубликованную версию интервью. Примечательно, что разговор, который состоялся ещё в феврале, касался покушения на Трампа. Тогда Карлсон сказал ему, что "Трамп всерьёз опасается своего убийства со стороны глобалистов".