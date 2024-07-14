"Демпартия в шоке": Политолог объяснил, что может помешать Трампу выиграть выборы после пережитого покушения

Стрельба в Дональда Трампа стала подарком для политика в преддверии выборов президента США. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал политолог Дмитрий Еловский. По словам эксперта, многое будет зависеть от того, действовал ли стрелок в одиночку или это была организованная акция. Этот вопрос — ключевой для демократов, отметил Еловский.

Они будут пытаться доказать, что это одинокий стрелок, и попытаются сместить фокус на бесконтрольное владение оружием в США. Это их стандартная тема, и они могут сказать: "Эй, смотрите, республиканец едва не пострадал от оружия, право на которое он так защищает". Дмитрий Еловский Политолог

Однако если выяснится, что за покушением стояла некая организация, то получается, что спецслужбы проспали подготовку и не смогли защитить экс-президента, указал Еловский. По словам собеседника Life.ru, на это будут давить республиканцы, аккуратно намекая, что спецслужбы по приказу Белого дома и вовсе стоят за покушением. Среди трампистов очень много любителей теорий заговора, им понравится эта версия, считает Еловский.

"Она показывает, насколько серьёзные проблемы в Америке с безопасностью, а этот тезис важен для кампании экс-президента. Он сможет вывернуть ситуацию и показать, что он прав в своей кампании", — добавил политолог.

Политолог, публицист Армен Гаспарян в беседе с Life.ru выразил мнение, что помешать победе Трампа на выборах может только следующее покушение. По словам эксперта, вероятность победы Трампа оценивается в 90%.

Вот эта фотография с поднятым кулаком войдёт в историю <...> Понятно, что сейчас Демпартия в шоке, потому что они столько сделали заявлений о том, что Трампа надо пристрелить, Трампа надо расстрелять. Это были ежедневные заявления. Об этом говорили близкие Демпартии журналисты, об этом говорили сенаторы от Демпартии. И вот это случается, и теперь — ступор. Армен Гаспарян Политолог, публицист

Дональд Трамп после покушения на него. Фото © ТАСС / АР / Gene J. Puskar

Эксперт считает, что такие же призывы использовал в своих предвыборных роликах действующий президент Джо Байден. Гаспарян напомнил, что Рональд Рейган после покушения в 1981 году триумфально выиграл выборы.