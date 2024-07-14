Республиканцы назвали виновного в отказе усилить охрану Трампа перед покушением
Республиканец Уолтц обвинил министра Майоркаса в отказе усилить охрану Трампа
Алехандро Майоркас. Обложка © ТАСС / AP
Член Палаты представителей США от республиканцев Майкл Уолтц назвал виновного в отказе усилить охрану бывшего американского лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа перед покушением на него. По словам политика, к этому причастен министр внутренней безопасности страны Алехандро Майоркас, представляющий Демократическую партию.
На Дональда Трампа совершили покушение во время выступления в Пенсильвании. Видео © X / EndWokeness
"У меня есть очень надёжные источники, сообщающие мне, что были неоднократные запросы на усиление защиты Трампа со стороны секретных служб. Министр Майоркас отказывал", — заявил Уолтц в соцсети Х.
Секретная служба США, которая среди прочих обеспечивала безопасность Трампа на митинге, входит в структуру Министерства внутренней безопасности.
Ранее стало известно, что Комитет Палаты представителей США по внутренней безопасности намерен проверить сообщения об отказе властей усилить охрану Трампу незадолго до покушения. На 22 июля намечено слушание в рамках расследования инцидента, которое, как ожидается, посетит глава Секретной службы США Кимберли Читл.
Как сообщал Life.ru, на Дональда Трампа 13 июля было совершено покушение во время митинга в Пенсильвании. Он выжил, но пуля задела ухо политика. Также сообщается об одном погибшем и нескольких раненых. Известно, что стрелявшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой засел на крыше здания неподалёку. Преступника ликвидировали, а в его авто нашли взрывные устройства. Правоохранители подчеркнули, что не были в курсе планов стрелявшего и он, по всей видимости, действовал в одиночку. В Кремле отметили, что причиной покушения стала политика администрации Джо Байдена.