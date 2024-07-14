Республиканцы назвали виновного в отказе усилить охрану Трампа перед покушением

Член Палаты представителей США от республиканцев Майкл Уолтц назвал виновного в отказе усилить охрану бывшего американского лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа перед покушением на него. По словам политика, к этому причастен министр внутренней безопасности страны Алехандро Майоркас, представляющий Демократическую партию.

На Дональда Трампа совершили покушение во время выступления в Пенсильвании. Видео © X / EndWokeness

"У меня есть очень надёжные источники, сообщающие мне, что были неоднократные запросы на усиление защиты Трампа со стороны секретных служб. Министр Майоркас отказывал", — заявил Уолтц в соцсети Х.

Секретная служба США, которая среди прочих обеспечивала безопасность Трампа на митинге, входит в структуру Министерства внутренней безопасности.