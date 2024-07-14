Фотографу удалось заснять пулю, пролетевшую в миллиметрах от головы Трампа

Фотографу The New York Times Дугу Миллсу удалось запечатлеть кадр, как пуля пролетает рядом с головой Дональда Трампа в момент покушения на политика в штате Пенсильвания. На предоставленном снимке рядом с головой Трампа видна белая черта, которая предположительно является пролетающей пулей