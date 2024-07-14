Фотографу удалось заснять пулю, пролетевшую в миллиметрах от головы Трампа
The New York Times: Фотограф заснял пролёт пули в миллиметрах от головы Трампа
Фотографу удалось заснять пулю, пролетевшую в миллиметрах от головы Трампа. Обложка © Doug Mills / The New York Times
Фотографу The New York Times Дугу Миллсу удалось запечатлеть кадр, как пуля пролетает рядом с головой Дональда Трампа в момент покушения на политика в штате Пенсильвания. На предоставленном снимке рядом с головой Трампа видна белая черта, которая предположительно является пролетающей пулей
Отставной спецагент ФБР Майл Харриган подтвердил информацию.
"Это, безусловно, может быть признаком смещения воздуха из-за снаряда", —сказал специалист.
Уточняется, что Миллс использовал цифровую камеру Sony, способную делать снимки со скоростью до 30 кадров в секунду. Данный сделан с выдержкой 1/8000 секунды.
Напомним, на Дональда Трампа было совершено покушение во время митинга в Пенсильвании. Он выжил, однако пуля задело ухо политика. Также сообщается об одном погибшем и нескольких раненных. По данным прессы, стрелявшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой засел на крыше здания неподалёку. Преступника ликвидировали, а в его машине нашли взрывные устройства. В правоохранительных органах заявили, что не были в курсе о планах стрелявшего, и он, по всей видимости, действовал в одиночку. В Кремле уже прокомментировали покушение, указав, что его причиной стала политика администрации Джо Байдена.