Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 16:43

Фотографу удалось заснять пулю, пролетевшую в миллиметрах от головы Трампа

The New York Times: Фотограф заснял пролёт пули в миллиметрах от головы Трампа

Фотографу удалось заснять пулю, пролетевшую в миллиметрах от головы Трампа. Обложка © Doug Mills / The New York Times

Фотографу удалось заснять пулю, пролетевшую в миллиметрах от головы Трампа. Обложка © Doug Mills / The New York Times

Фотографу The New York Times Дугу Миллсу удалось запечатлеть кадр, как пуля пролетает рядом с головой Дональда Трампа в момент покушения на политика в штате Пенсильвания. На предоставленном снимке рядом с головой Трампа видна белая черта, которая предположительно является пролетающей пулей

Отставной спецагент ФБР Майл Харриган подтвердил информацию.

"Это, безусловно, может быть признаком смещения воздуха из-за снаряда", —сказал специалист.

Уточняется, что Миллс использовал цифровую камеру Sony, способную делать снимки со скоростью до 30 кадров в секунду. Данный сделан с выдержкой 1/8000 секунды.

Военный эксперт раскрыл, какая маленькая случайность спасла Трампа от гибели
Военный эксперт раскрыл, какая маленькая случайность спасла Трампа от гибели

Напомним, на Дональда Трампа было совершено покушение во время митинга в Пенсильвании. Он выжил, однако пуля задело ухо политика. Также сообщается об одном погибшем и нескольких раненных. По данным прессы, стрелявшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой засел на крыше здания неподалёку. Преступника ликвидировали, а в его машине нашли взрывные устройства. В правоохранительных органах заявили, что не были в курсе о планах стрелявшего, и он, по всей видимости, действовал в одиночку. В Кремле уже прокомментировали покушение, указав, что его причиной стала политика администрации Джо Байдена.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Покушение на Трампа
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров