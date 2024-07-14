Военный эксперт раскрыл, какая маленькая случайность спасла Трампа от гибели

Бывшего американского лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа от пули спас резкий поворот головы. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Подоляка, комментируя покушение на политика. Он удивился, как охрана могла допустить нападение.

"Трампа спасла случайность. Вернее, поворот головы в последний момент. Если бы за мгновение до выстрела Трамп не повернул голову, то вместо касательной (по уху) траектория пули была бы точно в голову (в заднюю её часть)", — написал Подоляка в телеграм-канале.