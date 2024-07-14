Военный эксперт раскрыл, какая маленькая случайность спасла Трампа от гибели
Эксперт Подоляка: От попадания пули в голову Трампа спас резкий поворот головы
Бывшего американского лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа от пули спас резкий поворот головы. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Подоляка, комментируя покушение на политика. Он удивился, как охрана могла допустить нападение.
На Дональда Трампа совершили покушение во время выступления в Пенсильвании. Видео © X / EndWokeness
"Трампа спасла случайность. Вернее, поворот головы в последний момент. Если бы за мгновение до выстрела Трамп не повернул голову, то вместо касательной (по уху) траектория пули была бы точно в голову (в заднюю её часть)", — написал Подоляка в телеграм-канале.
Как сообщал Life.ru, покушение на Трампа было совершено 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В бывшего президента США выстрелили несколько раз, одна из пуль по касательной задела ухо. Политик отделался незначительным ранением, однако без трагедии не обошлось: погиб один человек, ещё несколько пострадали. Стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой прятался на крыше ближайшего здания. Преступника ликвидировали на месте. Правоохранители утверждают, что были не в курсе готовящегося нападения, а сам виновник, вероятно, действовал один.
X / White_lenka