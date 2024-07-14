В Палате представителей США проверят заявления об отказе усилить охрану Трампу

В Комитете Палаты представителей США по внутренней безопасности планируют проанализировать появившиеся заявления об отказе властей усилить охрану бывшему американскому лидеру Дональду Трампу незадолго до покушения на него. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщил Fox News.

На Дональда Трампа совершили покушение во время выступления в Пенсильвании. Видео © X / White_lenka / BehizyTweets

"Комитет Палаты представителей США по внутренней безопасности планирует проверить сообщения, что Трампу отказали усилить охрану со стороны секретной службы перед митингом", — отметил телеканал.