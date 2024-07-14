В Палате представителей США проверят заявления об отказе усилить охрану Трампу
В Комитете Палаты представителей США по внутренней безопасности планируют проанализировать появившиеся заявления об отказе властей усилить охрану бывшему американскому лидеру Дональду Трампу незадолго до покушения на него. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщил Fox News.
На Дональда Трампа совершили покушение во время выступления в Пенсильвании. Видео © X / White_lenka / BehizyTweets
"Комитет Палаты представителей США по внутренней безопасности планирует проверить сообщения, что Трампу отказали усилить охрану со стороны секретной службы перед митингом", — отметил телеканал.
В Комитете по надзору и подотчётности заявили, что 22 июля состоится слушание в рамках расследования покушения. На встречу, в частности, пригласили главу секретной службы США Кимберли Читла.
Как сообщал Life.ru, 13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение. Политик выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании, когда в его направлении сделали несколько выстрелов. Он отделался ранением уха. Погиб один человек, ещё несколько ранены. Известно, что стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой прятался на крыше ближайшего здания. Его ликвидировали на месте. В ФБР утверждают, что были не в курсе готовящегося нападения, а сам виновник, скорее всего, действовал один. Лидеры многих стран мира выразили свою солидарность с Трампом после покушения на него. Российские политологи считают, что после покушения республиканец выиграет выборы президента США, которые состоятся в ноябре.
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