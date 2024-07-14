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14 июля, 16:25

СМИ узнали подробности телефонного разговора Байдена с Трампом после покушения

СNN: Разговор Байдена с Трампом после покушения был коротким и уважительным

Телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и бывшим американским лидером Дональдом Трампом после покушения на республиканца был коротким и уважительным. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на свой источник в Белом доме.

"Источник, знающий о звонке Байдена Трампу после покушения, назвал разговор между соперниками хорошим, а также кратким и уважительным, — говорится в сообщении телеканала.

CNN отмечает, что до этой беседы Байден и Трамп не общались напрямую уже несколько лет, а их недавние теледебаты проходили через модераторов.

Напомним, на Дональда Трампа было совершено покушение во время митинга в Пенсильвании. Он выжил, однако пуля задела ухо политика. Известно об одном погибшем и нескольких раненых. По данным СМИ, стрелявшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой засел на крыше здания неподалёку. Преступника ликвидировали. В правоохранительных органах заявили, что не были в курсе планов стрелявшего и он, по всей видимости, действовал в одиночку. В Кремле прокомментировали покушение, указав, что его причиной стала политика администрации Джо Байдена.

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ТАСС / AP

Наталья Исакова
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