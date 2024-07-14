СМИ узнали подробности телефонного разговора Байдена с Трампом после покушения

Телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и бывшим американским лидером Дональдом Трампом после покушения на республиканца был коротким и уважительным. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на свой источник в Белом доме.

"Источник, знающий о звонке Байдена Трампу после покушения, назвал разговор между соперниками хорошим, а также кратким и уважительным, — говорится в сообщении телеканала.