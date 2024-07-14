Покушение на Трампа сорвало планы по выкидыванию Байдена из предвыборной гонки, пишут СМИ
NBC: Байдена больше не пытаются снять с выборов после покушения на Трампа
Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light
Члены Демократической партии оставили попытки добиться снятия президента Джо Байдена с предвыборной гонки после покушения на экс-лидера США Дональда Трампа. Об этом пишет NBC News.
"Множество демократов заявили в субботу, что попытка покушения на экс-президента Дональда Трампа во время встречи в Пенсильвании приостановит любые попытки заменить президента Джо Байдена. Во всяком случае, пока что", — говорится в публикации.
По словам неназванного политтехнолога, работающего на демократов, после инцидента в Пенсильвании очень сложно публично говорить о замене Байдена, и это событие "затмило Солнце". В целом команда президента "нажала на политические тормоза", его штаб приостановил "исходящие коммуникации" и попытался быстро снять с вещания агитационную рекламу.
Более того, национальный комитет Демократической партии поставил на паузу показ роликов с критикой экс-президента. По словам одного из сторонников нынешнего главы Белого дома, действия президента положат конец попыткам заменить его, так как он показал своё намерение бороться.
Напомним, на Дональда Трампа было совершено покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Политик выжил, но получил ранение уха. Один человек погиб, ещё несколько пострадали. По данным New York Post, огонь по бывшему президенту США открыл 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой засел на крыше здания поблизости. Его ликвидировали на месте. Правоохранительные органы утверждают, что не имели информации о подготовке покушения, а виновник, как считается, действовал в одиночку.