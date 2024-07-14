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14 июля, 11:07
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Покушение на Трампа сорвало планы по выкидыванию Байдена из предвыборной гонки, пишут СМИ

NBC: Байдена больше не пытаются снять с выборов после покушения на Трампа

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Члены Демократической партии оставили попытки добиться снятия президента Джо Байдена с предвыборной гонки после покушения на экс-лидера США Дональда Трампа. Об этом пишет NBC News.

"Множество демократов заявили в субботу, что попытка покушения на экс-президента Дональда Трампа во время встречи в Пенсильвании приостановит любые попытки заменить президента Джо Байдена. Во всяком случае, пока что", — говорится в публикации.

По словам неназванного политтехнолога, работающего на демократов, после инцидента в Пенсильвании очень сложно публично говорить о замене Байдена, и это событие "затмило Солнце". В целом команда президента "нажала на политические тормоза", его штаб приостановил "исходящие коммуникации" и попытался быстро снять с вещания агитационную рекламу.

Более того, национальный комитет Демократической партии поставил на паузу показ роликов с критикой экс-президента. По словам одного из сторонников нынешнего главы Белого дома, действия президента положат конец попыткам заменить его, так как он показал своё намерение бороться.

Было очевидно, что жизнь Трампа находится в опасности, заявил Песков
Было очевидно, что жизнь Трампа находится в опасности, заявил Песков

Напомним, на Дональда Трампа было совершено покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Политик выжил, но получил ранение уха. Один человек погиб, ещё несколько пострадали. По данным New York Post, огонь по бывшему президенту США открыл 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой засел на крыше здания поблизости. Его ликвидировали на месте. Правоохранительные органы утверждают, что не имели информации о подготовке покушения, а виновник, как считается, действовал в одиночку.

Матвей Константинов
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