Покушение на Трампа сорвало планы по выкидыванию Байдена из предвыборной гонки, пишут СМИ

Члены Демократической партии оставили попытки добиться снятия президента Джо Байдена с предвыборной гонки после покушения на экс-лидера США Дональда Трампа. Об этом пишет NBC News.

"Множество демократов заявили в субботу, что попытка покушения на экс-президента Дональда Трампа во время встречи в Пенсильвании приостановит любые попытки заменить президента Джо Байдена. Во всяком случае, пока что", — говорится в публикации.

По словам неназванного политтехнолога, работающего на демократов, после инцидента в Пенсильвании очень сложно публично говорить о замене Байдена, и это событие "затмило Солнце". В целом команда президента "нажала на политические тормоза", его штаб приостановил "исходящие коммуникации" и попытался быстро снять с вещания агитационную рекламу.