Байдена поймали на "вопиющей" оговорке о покушении на Трампа
The Daily Mail: Байден "вопиюще" оговорился в речи о покушении на Трампа
Президент Штатов Джо Байден сделал "вопиющую" оговорку, когда затронул тему покушения на экс-главу США и своего соперника в борьбе за должность главы страны Дональда Трампа, обращаясь к американским гражданам. На момент обратило внимание издание The Daily Mail.
Глава США подчеркнул, что политика не должна становиться "полем боя". Кроме того, политик отметил, что страстям, градус которых существенно возрос в преддверии выборов, пора стихнуть, а насилию нельзя позволить превратиться в норму в стране.
"Но в своём шестиминутном обращении президент допустил несколько вопиющих оговорок, в том числе назвав урну для голосования "урной для боя" (battle box вместо ballot box. — Прим. Life.ru), а бывшего президента Дональда Трампа — "бывшим Трампом", — пишет автор материала.
Напомним, что попытка убить Дональда Трампа произошла 13 июля, когда политик выступал на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Злоумышленник совершил несколько выстрелов в кандидата от Республиканской партии, но тому повезло получить лишь лёгкое ранение уха, однако при этом погиб один из стоявших рядом участников митинга, а ещё несколько пострадали. Стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который забрался на крышу одного из ближайших зданий с винтовкой и стрелял оттуда. Силовики убили его на месте. В ФБР заявили, что им ничего не было известно о готовящемся покушении, а преступник, скорее всего, действовал один. Российские политологи считают, что попытка убить Трампа обеспечит ему победу на выборах.
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