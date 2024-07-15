Байдена поймали на "вопиющей" оговорке о покушении на Трампа

Президент Штатов Джо Байден сделал "вопиющую" оговорку, когда затронул тему покушения на экс-главу США и своего соперника в борьбе за должность главы страны Дональда Трампа, обращаясь к американским гражданам. На момент обратило внимание издание The Daily Mail.

Глава США подчеркнул, что политика не должна становиться "полем боя". Кроме того, политик отметил, что страстям, градус которых существенно возрос в преддверии выборов, пора стихнуть, а насилию нельзя позволить превратиться в норму в стране.