Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 05:39
17204

Байдена поймали на "вопиющей" оговорке о покушении на Трампа

The Daily Mail: Байден "вопиюще" оговорился в речи о покушении на Трампа

Президент Штатов Джо Байден сделал "вопиющую" оговорку, когда затронул тему покушения на экс-главу США и своего соперника в борьбе за должность главы страны Дональда Трампа, обращаясь к американским гражданам. На момент обратило внимание издание The Daily Mail.

Глава США подчеркнул, что политика не должна становиться "полем боя". Кроме того, политик отметил, что страстям, градус которых существенно возрос в преддверии выборов, пора стихнуть, а насилию нельзя позволить превратиться в норму в стране.

"Но в своём шестиминутном обращении президент допустил несколько вопиющих оговорок, в том числе назвав урну для голосования "урной для боя" (battle box вместо ballot box. — Прим. Life.ru), а бывшего президента Дональда Трампа — "бывшим Трампом", пишет автор материала.

СМИ узнали подробности телефонного разговора Байдена с Трампом после покушения
СМИ узнали подробности телефонного разговора Байдена с Трампом после покушения

Напомним, что попытка убить Дональда Трампа произошла 13 июля, когда политик выступал на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Злоумышленник совершил несколько выстрелов в кандидата от Республиканской партии, но тому повезло получить лишь лёгкое ранение уха, однако при этом погиб один из стоявших рядом участников митинга, а ещё несколько пострадали. Стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который забрался на крышу одного из ближайших зданий с винтовкой и стрелял оттуда. Силовики убили его на месте. В ФБР заявили, что им ничего не было известно о готовящемся покушении, а преступник, скорее всего, действовал один. Российские политологи считают, что попытка убить Трампа обеспечит ему победу на выборах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Покушение на Трампа
  • Джо Байден
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров