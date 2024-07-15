Экс-сотрудник ЦРУ разнёс спецслужбы США за организацию митинга Трампа
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Спецслужбы не справились с задачами на митинге Трампа
Сотрудники американских спецслужб не справились со своими обязанностями на митинге сторонников кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа в Пенсильвании. Как заявил в беседе с RT бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, они также могут быть причастными к покушению на убийство 45-го хозяина Белого дома.
Он рассказал, что сотрудники Секретной службы США должны были осмотреть площадку перед мероприятием, чтобы выявить потенциальные линии огня. Для противодействия снайперам на этих линиях должны быть выставлены вооружённые телохранители, чего, по словам собеседника канала, сделано не было.
Напомним, что в Пенсильвании раздалась стрельба во время выступления Трампа, в результате чего миллиардер получил ранение в ухо. Впоследствии американские спецслужбы ликвидировали стрелка. По словам некоторых экспертов, охрана кандидата в президенты Соединённых Штатов допустила ряд грубых ошибок, что привело к его ранению.
Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand