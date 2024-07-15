Экс-сотрудник ЦРУ разнёс спецслужбы США за организацию митинга Трампа

Сотрудники американских спецслужб не справились со своими обязанностями на митинге сторонников кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа в Пенсильвании. Как заявил в беседе с RT бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, они также могут быть причастными к покушению на убийство 45-го хозяина Белого дома.