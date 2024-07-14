Ни бронепапок, ни зонтов: Эксперт назвал критическую ошибку охраны Трампа, которая могла стоить ему жизни

В момент покушения на Дональда Трампа, выступавшего на митинге в Пенсильвании, его охрана допустила ряд грубых ошибок, что привело к ранению выдвиженца от Республиканской партии. Какие моменты не учли телохранители, рассказал эксперт в области комплексной безопасности Пётр Фефелов.

На Дональда Трампа совершили покушение во время выступления в Пенсильвании. Видео © X / White_lenka / BehizyTweets

"На самом деле только что просматривал этот ролик в очередной раз и не увидел, к сожалению, ни использования бронепапок, ни даже зонтов, которые бы перекрыли визуальный контакт. То есть человек, нападающий, физически не видел бы потенциальную жертву", — сказал Фефелов в беседе с RT, добавив, что служба охраны должна тщательно проверять и контролировать все возможные огневые точки.