Ни бронепапок, ни зонтов: Эксперт назвал критическую ошибку охраны Трампа, которая могла стоить ему жизни
Эксперт Фефелов: Охрана Трампа должна была использовать бронепапки и зонты
В момент покушения на Дональда Трампа, выступавшего на митинге в Пенсильвании, его охрана допустила ряд грубых ошибок, что привело к ранению выдвиженца от Республиканской партии. Какие моменты не учли телохранители, рассказал эксперт в области комплексной безопасности Пётр Фефелов.
На Дональда Трампа совершили покушение во время выступления в Пенсильвании. Видео © X / White_lenka / BehizyTweets
"На самом деле только что просматривал этот ролик в очередной раз и не увидел, к сожалению, ни использования бронепапок, ни даже зонтов, которые бы перекрыли визуальный контакт. То есть человек, нападающий, физически не видел бы потенциальную жертву", — сказал Фефелов в беседе с RT, добавив, что служба охраны должна тщательно проверять и контролировать все возможные огневые точки.
Также эксперт раскритиковал действия телохранителей в момент покушения. Сразу после выстрела охранники подняли руки, окружив Трампа. На самом же деле это никак не препятствовало атаке снайпера. Затем они накрыли кандидата в президенты своими телами, но всё же позволили ему встать, открыв голову и шею. Таким образом, если бы был второй снайпер, он мог бы убить Трампа.
Напомним, 13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение. Бывший президент США выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании, когда в его сторону было произведено несколько выстрелов. Пуля задела ухо политика, он выжил. Погиб один человек, ещё несколько пострадали. По данным New York Post, стрелявшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой засел на крыше близлежащего здания. Его ликвидировали на месте. Согласно заявлению правоохранительных органов, они не были в курсе готовящегося нападения, а виновник, по всей видимости, действовал в одиночку.
ТАСС / AP / Gene J. Puskar