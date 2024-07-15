Юрист предрёк кровопролитие в США в случае убийства Трампа

Если бы в результате покушения экс-глава США Дональд Трамп был убит, в стране бы начались серьёзные кровопролития и гражданские волнения. Об этом рассказал международный юрист Клайн Престон.

"Страна оказалась бы в очень опасном положении, поскольку сейчас мы крайне разобщены. И, если бы убили такого пользующегося огромной поддержкой кандидата в президенты, как Дональд Трамп, думаю, всё бы кончилось кровопролитием и гражданскими волнениям", — объяснил Престон RT.