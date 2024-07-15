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15 июля, 09:22

Юрист предрёк кровопролитие в США в случае убийства Трампа

Юрист Престон: Убийство Трампа привело бы к кровопролитиям и волнениям

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Если бы в результате покушения экс-глава США Дональд Трамп был убит, в стране бы начались серьёзные кровопролития и гражданские волнения. Об этом рассказал международный юрист Клайн Престон.

"Страна оказалась бы в очень опасном положении, поскольку сейчас мы крайне разобщены. И, если бы убили такого пользующегося огромной поддержкой кандидата в президенты, как Дональд Трамп, думаю, всё бы кончилось кровопролитием и гражданскими волнениям", объяснил Престон RT.

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При этом юрист удивлён, что это первое настоящее покушение на жизнь экс-главы Белого дома.

Напомним, что 13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение. Миллиардер выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании, когда в его сторону открыли огонь. Трамп отделался ранением уха. Погиб один человек из числа зрителей, ещё несколько были ранены. Стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, ФБР считает, что он действовал самостоятельно. Лидеры многих стран мира выразили сочувствие и поддержку Трампу. Российские политологи считают, что после покушения республиканец выиграет выборы президента США, которые состоятся в ноябре.

Наталья Афонина
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