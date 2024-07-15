Найден "русский след" в команде телохранителей, закрывших Трампа от пули

Телохранительница, которая закрывала экс-президента США Дональда Трампа от возможного попадания второй пули во время покушения, родилась в Рязанской области. Об этом рассказал телеграм-канал "Типичная Рязань".

По его данным, уроженка города Скопина — мастер спорта по рукопашному бою и карате, ученица рязанского тренера, мастера спорта Ольги Новиковой.

В 2000 году девушка вместе с семьёй перебралась жить в Штаты, где работала тренером и проходила учёбу в университете. Позже она окончила школу частных телохранителей, что в конечном итоге каким-то образом привело её на должность личного охранника Дональда Трампа, уверены авторы публикации.