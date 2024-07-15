Найден "русский след" в команде телохранителей, закрывших Трампа от пули
Телохранительница Трампа родилась в Рязанской области
Дональд Трамп и его телохранительница. Фото © Getty Images / Anna Moneymaker
Телохранительница, которая закрывала экс-президента США Дональда Трампа от возможного попадания второй пули во время покушения, родилась в Рязанской области. Об этом рассказал телеграм-канал "Типичная Рязань".
По его данным, уроженка города Скопина — мастер спорта по рукопашному бою и карате, ученица рязанского тренера, мастера спорта Ольги Новиковой.
В 2000 году девушка вместе с семьёй перебралась жить в Штаты, где работала тренером и проходила учёбу в университете. Позже она окончила школу частных телохранителей, что в конечном итоге каким-то образом привело её на должность личного охранника Дональда Трампа, уверены авторы публикации.
Напомним, что Дональда Трампа попытались убить выстрелом в голову во время его выступления на предвыборном мероприятии в Пенсильвании. Пуля чудесным образом прошла по касательной, едва зацепив ухо политика. Несостоявшимся убийцей оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, которого силовики застрелили на месте. В ФБР сообщили, что не обладали данными о готовящемся покушении, и заявили, что преступник действовал в одиночку. Ошарашенные таким поворотом событий демократы считают, что Трамп теперь утратил любую возможность проиграть предстоящие выборы президента.