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15 июля, 08:54

Найден "русский след" в команде телохранителей, закрывших Трампа от пули

Телохранительница Трампа родилась в Рязанской области

Дональд Трамп и его телохранительница. Фото © Getty Images / Anna Moneymaker

Дональд Трамп и его телохранительница. Фото © Getty Images / Anna Moneymaker

Телохранительница, которая закрывала экс-президента США Дональда Трампа от возможного попадания второй пули во время покушения, родилась в Рязанской области. Об этом рассказал телеграм-канал "Типичная Рязань".

По его данным, уроженка города Скопина — мастер спорта по рукопашному бою и карате, ученица рязанского тренера, мастера спорта Ольги Новиковой.

В 2000 году девушка вместе с семьёй перебралась жить в Штаты, где работала тренером и проходила учёбу в университете. Позже она окончила школу частных телохранителей, что в конечном итоге каким-то образом привело её на должность личного охранника Дональда Трампа, уверены авторы публикации.

Стали известны результаты томографии Трампа после покушения
Стали известны результаты томографии Трампа после покушения

Напомним, что Дональда Трампа попытались убить выстрелом в голову во время его выступления на предвыборном мероприятии в Пенсильвании. Пуля чудесным образом прошла по касательной, едва зацепив ухо политика. Несостоявшимся убийцей оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, которого силовики застрелили на месте. В ФБР сообщили, что не обладали данными о готовящемся покушении, и заявили, что преступник действовал в одиночку. Ошарашенные таким поворотом событий демократы считают, что Трамп теперь утратил любую возможность проиграть предстоящие выборы президента.

Владимир Озеров
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