Стали известны результаты томографии Трампа после покушения
CNN: Томография не выявила нарушений в здоровье Трампа после покушения
Экс-главе США и кандидату в президенты страны Дональду Трампу сделали компьютерную томографию после ранения при покушении на предвыборном митинге. Исследование не показало никаких нарушений. Об этом сообщил телеканал CNN.
"Бывший президент Дональд Трамп прошёл профилактическую компьютерную томографию после покушения, нарушений выявлено не было", — отмечает телеканал.
Напомним, попытка убить Дональда Трампа была предпринята 13 июля во время выступления политика на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Пуля пролетела в считанных сантиметрах от его головы, оставив рану на ухе. Личность стрелявшего быстро установили, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, правоохранители убили его на месте. В ФБР сообщил, что не знали о готовящемся покушении и заявили, что преступник, предположительно, не имел сообщников. В демократической партии говорят, что у "увернувшегося от пули" Трампа теперь в кармане победа в президентской кампании.
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