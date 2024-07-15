"Меня спасло чудо": Трамп дал первое интервью после покушения

Экс-глава Штатов и кандидат в президенты страны Дональд Трамп должен был погибнуть от пули убийцы во время митинга в Пенсильвании, но его спасло чудо. Таким мнением сам политик поделился в беседе с изданием New York Post.

"Врач в больнице сказал, что никогда не видел ничего подобного, и назвал это чудом. Я не должен быть здесь, я должен был погибнуть", — заявил Трамп.