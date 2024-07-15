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15 июля, 06:18

"Меня спасло чудо": Трамп дал первое интервью после покушения

Трамп: Меня спасло чудо, я должен был быть мёртв

Охрана уводит со сцены Дональда Трампа, которого только что попытались застрелить. Обложка © ТАСС / AP / Gene J. Puskar

Охрана уводит со сцены Дональда Трампа, которого только что попытались застрелить. Обложка © ТАСС / AP / Gene J. Puskar

Экс-глава Штатов и кандидат в президенты страны Дональд Трамп должен был погибнуть от пули убийцы во время митинга в Пенсильвании, но его спасло чудо. Таким мнением сам политик поделился в беседе с изданием New York Post.

"Врач в больнице сказал, что никогда не видел ничего подобного, и назвал это чудом. Я не должен быть здесь, я должен был погибнуть",  заявил Трамп.

Также миллиардер похвалил работу американских спецслужб, которые ликвидировали стрелявшего в него преступника с первой попытки. По его словам, силовики проделали фантастическую работу.

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Напомним, что Дональда Трампа попытались убить 13 июля во время предвыборного мероприятия. По нему было совершено несколько выстрелов из винтовки, однако только одна пуля зацепила ухо кандидата в президенты Штатов, не причинив серьёзного вреда его здоровью. К сожалению, без жертв не обошлось — один из находившихся рядом с политиком участников митинга погиб, ещё несколько были ранены. Злоумышленником оказался Томас Мэтью Крукс 20 лет. Он забрался на крышу одной из ближайших к сцене построек, занял там позицию с винтовкой, дождался момента и начал стрелять, после чего был убит правоохранителями. В ФБР утверждают, что ничего не знали о покушении, а преступник, по их мнению, не имел сообщников. Политэксперты в России полагают, что неудачная попытка убийства обеспечит Трампу должность президента США.

Юрий Лысенко
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