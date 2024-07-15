"Меня спасло чудо": Трамп дал первое интервью после покушения
Трамп: Меня спасло чудо, я должен был быть мёртв
Охрана уводит со сцены Дональда Трампа, которого только что попытались застрелить. Обложка © ТАСС / AP / Gene J. Puskar
Экс-глава Штатов и кандидат в президенты страны Дональд Трамп должен был погибнуть от пули убийцы во время митинга в Пенсильвании, но его спасло чудо. Таким мнением сам политик поделился в беседе с изданием New York Post.
"Врач в больнице сказал, что никогда не видел ничего подобного, и назвал это чудом. Я не должен быть здесь, я должен был погибнуть", — заявил Трамп.
Также миллиардер похвалил работу американских спецслужб, которые ликвидировали стрелявшего в него преступника с первой попытки. По его словам, силовики проделали фантастическую работу.
Напомним, что Дональда Трампа попытались убить 13 июля во время предвыборного мероприятия. По нему было совершено несколько выстрелов из винтовки, однако только одна пуля зацепила ухо кандидата в президенты Штатов, не причинив серьёзного вреда его здоровью. К сожалению, без жертв не обошлось — один из находившихся рядом с политиком участников митинга погиб, ещё несколько были ранены. Злоумышленником оказался Томас Мэтью Крукс 20 лет. Он забрался на крышу одной из ближайших к сцене построек, занял там позицию с винтовкой, дождался момента и начал стрелять, после чего был убит правоохранителями. В ФБР утверждают, что ничего не знали о покушении, а преступник, по их мнению, не имел сообщников. Политэксперты в России полагают, что неудачная попытка убийства обеспечит Трампу должность президента США.