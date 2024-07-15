Маск призвал газету WSJ навести порядок после статьи о покушении на Трампа

Таким образом Маск отреагировал на пост миллиардера Дэвида Сакса, который опроверг текст WSJ о том, что американцы "сталкиваются с опустошением и расколом" после покушения на бывшего президента. По мнению Сакса, народ Америки един в своём возмущении и благодарен за то, что худшее не случилось.