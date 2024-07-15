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15 июля, 19:08

Маск призвал газету WSJ навести порядок после статьи о покушении на Трампа

Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал газету Wall Street Journal за статью о покушении на экс-лидера США Дональда Трампа. Он призвал руководство издания "навести порядок".

Таким образом Маск отреагировал на пост миллиардера Дэвида Сакса, который опроверг текст WSJ о том, что американцы "сталкиваются с опустошением и расколом" после покушения на бывшего президента. По мнению Сакса, народ Америки един в своём возмущении и благодарен за то, что худшее не случилось.

"Руководству WSJ нужно навести там порядок. Если и есть на Земле новостная организация, которая должна безоговорочно выступать за капитализм, так это Wall Street Journal", — написал Маск.

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Как сообщал Life.ru, Трампа пытались убить на митинге в Пенсильвании 13 июля. Пуля пролетела вблизи головы, задев ухо. Злоумышленником оказался Томас Мэтью Крукс, он стрелял с крыши одной из ближайших к сцене построек, но сразу же был ликвидирован полицейскими. Маск заявлял, что в случившемся виновата секретная служба, которая не смогла обеспечить безопасность.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / photosince

Александра Мышляева
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