В Кремле раскрыли, звонил ли Путин Трампу после покушения
Песков: Путин не планирует контактов с Трампом после покушения
Президент России Владимир Путин не связывался с экс-президентом США Дональдом Трампом после покушения, пока такого разговора нет в планах. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, он не связывался, и не планируется никаких контактов", — заявил представитель Кремля.
Песков отметил, что российские власти уже выступали с осуждением этого нападения и настроены против любых актов насилия в рамках политической борьбы.
Напомним, что покушение на Дональда Трампа произошло во время митинга в Пенсильвании 13 июля. Пуля пролетела мимо, задев только ухо политика. Дмитрий Песков, комментируя происшествие, заявил, что это является следствием атмосферы, созданной в стране правлением Джо Байдена. По его словам, администрация нынешнего американского президента никогда не стремится к поиску компромиссов, предпочитая решать все дела с позиции силы. Он также отметил, что Москва не считает Байдена причастным к организации заказного убийства.
Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / lev radin