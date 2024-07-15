В Кремле раскрыли, звонил ли Путин Трампу после покушения

Президент России Владимир Путин не связывался с экс-президентом США Дональдом Трампом после покушения, пока такого разговора нет в планах. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, он не связывался, и не планируется никаких контактов", — заявил представитель Кремля.