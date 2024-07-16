Стала известна причина ужаса лидеров ЕС из-за прогноза Орбана о мире на Украине при Трампе
Журналист Боуз отметил ужас лидеров ЕС от слов Орбана о Трампе и мире на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и бывший президент США Дональд Трамп. Обложка © X / PM_ViktorOrban
На лидеров Евросоюза и нынешних хозяев Белого дома нагоняют ужас высказывания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о способности экс-президента США Дональда Трампа поспособствовать урегулировании украинского кризиса в случае победы на выборах. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) пишет ирландский журналист Чей Боуз.
"Ещё более ужасающие новости для [западной] клики, которая сейчас использует катастрофу на Украине, чтобы отвлечь людей от своих внутренних провалов", — заметил журналист.
Как рассказывал Life.ru, Виктор Орбан начал собственную "миссию мира". Политик посетил сначала Киев, затем Москву, а следующей остановкой стал Китай. Последней точкой в турне оказались США, где он встретился с бывшим президентом Дональдом Трампом. Такое путешествие Орбана вызвало недовольство на Западе. Например, его вопреки традиции не пригласили на первую пленарную сессию Европарламента нового созыва как лидера страны – председательницы Совета ЕС.