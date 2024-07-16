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16 июля, 05:16

Стала известна причина ужаса лидеров ЕС из-за прогноза Орбана о мире на Украине при Трампе

Журналист Боуз отметил ужас лидеров ЕС от слов Орбана о Трампе и мире на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и бывший президент США Дональд Трамп. Обложка © X / PM_ViktorOrban

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и бывший президент США Дональд Трамп. Обложка © X / PM_ViktorOrban

На лидеров Евросоюза и нынешних хозяев Белого дома нагоняют ужас высказывания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о способности экс-президента США Дональда Трампа поспособствовать урегулировании украинского кризиса в случае победы на выборах. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) пишет ирландский журналист Чей Боуз.

"Ещё более ужасающие новости для [западной] клики, которая сейчас использует катастрофу на Украине, чтобы отвлечь людей от своих внутренних провалов", — заметил журналист.

Орбан отправил лидерам ЕС свой мирный план по Украине, Кремль не знает его точного содержания
Орбан отправил лидерам ЕС свой мирный план по Украине, Кремль не знает его точного содержания

Как рассказывал Life.ru, Виктор Орбан начал собственную "миссию мира". Политик посетил сначала Киев, затем Москву, а следующей остановкой стал Китай. Последней точкой в турне оказались США, где он встретился с бывшим президентом Дональдом Трампом. Такое путешествие Орбана вызвало недовольство на Западе. Например, его вопреки традиции не пригласили на первую пленарную сессию Европарламента нового созыва как лидера страны – председательницы Совета ЕС.

Андрей Бражников
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