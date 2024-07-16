Стала известна причина ужаса лидеров ЕС из-за прогноза Орбана о мире на Украине при Трампе

На лидеров Евросоюза и нынешних хозяев Белого дома нагоняют ужас высказывания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о способности экс-президента США Дональда Трампа поспособствовать урегулировании украинского кризиса в случае победы на выборах. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) пишет ирландский журналист Чей Боуз.