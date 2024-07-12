"Он решит эту проблему": Орбан встретился с Трампом и обсудил способы достижения мира

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился во Флориде с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом политик рассказал в соцсети X.

По словам Орбана, они обсуждали способы "достижения мира" и Трамп способен "решить эту проблему".

"Для меня было честью посетить президента Дональда Трампа", — написал венгерский премьер.