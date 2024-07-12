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12 июля, 04:55

"Он решит эту проблему": Орбан встретился с Трампом и обсудил способы достижения мира

Орбан встретился с Трампом после саммита НАТО и обсудил вопрос достижения мира

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и бывший президент США Дональд Трамп. Обложка © X / PM_ViktorOrban

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и бывший президент США Дональд Трамп. Обложка © X / PM_ViktorOrban

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился во Флориде с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом политик рассказал в соцсети X.

По словам Орбана, они обсуждали способы "достижения мира" и Трамп способен "решить эту проблему".

"Для меня было честью посетить президента Дональда Трампа", — написал венгерский премьер.

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Ранее Европейская юридическая служба предъявила Орбану претензии в нарушении договоров Евросоюза из-за поездки в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры стран ЕС сильно опасаются раскола.

Анатолий Симоненко
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