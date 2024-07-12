"Он решит эту проблему": Орбан встретился с Трампом и обсудил способы достижения мира
Орбан встретился с Трампом после саммита НАТО и обсудил вопрос достижения мира
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и бывший президент США Дональд Трамп. Обложка © X / PM_ViktorOrban
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился во Флориде с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом политик рассказал в соцсети X.
По словам Орбана, они обсуждали способы "достижения мира" и Трамп способен "решить эту проблему".
"Для меня было честью посетить президента Дональда Трампа", — написал венгерский премьер.
Ранее Европейская юридическая служба предъявила Орбану претензии в нарушении договоров Евросоюза из-за поездки в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры стран ЕС сильно опасаются раскола.