Над ЕС сгустились тучи из-за мирной миссии Орбана
Юридическая служба ЕС: Орбан нарушил законы Евросоюза, посетив Москву
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Европейская юридическая служба предъявила премьер-министру Венгрии Виктору Орбану претензии в нарушении договоров Евросоюза из-за поездки в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры стран ЕС сильно опасаются раскола, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на информированные источники.
По данным газеты, юридическая служба уведомила лидеров стран-участниц, что Орбан нарушил несколько правил блока, которые запрещают любые действия, которые могут потенциально навредить ЕС, усложнить путь к достижению целей организации. Речь идёт о постановлении, согласно которому все страны союза должны вести свои внешнеполитические дела "безоговорочно в духе лояльности и взаимной солидарности".
"Поездка [Орбана] в Москву была политической ошибкой. За 10 лет я никогда не видел столь жёсткой реакции со стороны 26 других стран на действия [одной страны]". Это проблема, такой способ работы неприемлем", — разразился председатель ЕС Шарль Мишель.
В интервью с газетой он поделился тем, что разговаривал с венгерским премьером и другими лидерами ЕС на саммите НАТО в Вашингтоне, чтобы наметить дальнейший план действий.
"Мы не должны попасть в ловушку вследствие попыток расколоть союз", — предостерегает Мишель.
Напомним, 2 июля Орбан посетил с рабочим визитом Киев, где встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским, которому предложил ввести режим прекращения огня, чтобы создать почву и приблизить мирные переговоры с Россией. Затем 5 июля Орбан прилетел в Москву, где провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Венгерский лидер назвал это этапом "миротворческой миссии". Однако его западные коллеги преследуют несколько другие интересы, а установление мира на Украине им пока не нужно. Поэтому они крайне возмущены такими действиями Венгрии, для которой уже готовят соответствующее наказание за самовольность.