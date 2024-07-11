Над ЕС сгустились тучи из-за мирной миссии Орбана

Европейская юридическая служба предъявила премьер-министру Венгрии Виктору Орбану претензии в нарушении договоров Евросоюза из-за поездки в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры стран ЕС сильно опасаются раскола, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на информированные источники.

По данным газеты, юридическая служба уведомила лидеров стран-участниц, что Орбан нарушил несколько правил блока, которые запрещают любые действия, которые могут потенциально навредить ЕС, усложнить путь к достижению целей организации. Речь идёт о постановлении, согласно которому все страны союза должны вести свои внешнеполитические дела "безоговорочно в духе лояльности и взаимной солидарности".

"Поездка [Орбана] в Москву была политической ошибкой. За 10 лет я никогда не видел столь жёсткой реакции со стороны 26 других стран на действия [одной страны]". Это проблема, такой способ работы неприемлем", — разразился председатель ЕС Шарль Мишель.

В интервью с газетой он поделился тем, что разговаривал с венгерским премьером и другими лидерами ЕС на саммите НАТО в Вашингтоне, чтобы наметить дальнейший план действий.