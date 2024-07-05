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5 июля, 13:54

Путин назвал переговоры с Орбаном весьма насыщенными

Президент России Владимир Путин назвал весьма насыщенными переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которые состоялись в Кремле в пятницу, 5 июля. Об этом российский лидер рассказал журналистам по итогам встречи.

"Весьма насыщенные переговоры. Важно, что даже в нынешней непростой обстановке мы продолжаем диалог, как и в ходе многих других встреч, у нас состоялся полезный откровенный разговор", — сказал глава государства.

Ранее стало известно, что Виктор Орбан прибыл в Москву с миротворческой миссией и планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. А 2 июля Орбан был в Киеве. Глава венгерского правительства встретился с Владимиром Зеленским и призвал рассмотреть вопрос прекращения огня перед началом переговоров, однако Зеленский его предложение отклонил.

Обложка ©

Валерий Шарифулин /POOL/ ТАСС

Марина Калегина
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