ЕС приступил к "болезненной порке" Орбана за встречу с Путиным

Страны ЕС хотят бойкотировать организованные Будапештом встречи министров союза в ответ на недавний визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию, сообщает Politico.

Авторы издания рассказали, что в среду коллеги подвергли жёсткой критике представителя Венгрии в ЕС Балинта Одора на закрытой двухчасовой встрече. Один из её участников поделился, что ранее не сталкивался с подобным поведением европейских чиновников.

"Несколько послов ЕС угрожали [Венгрии] "реальными последствиями", если Орбан продолжит следовать своему нынешнему курсу, рассказали двое других дипломатов ЕС. Наиболее срочной опцией может стать бойкот неформальных встреч министров, организованных Будапештом", — сказано в тексте публикации.

По словам авторов материала, некоторые послы уже поддержали бойкот неофициальной встречи министров иностранных дел ЕС в конце августа. При этом на первую встречу Евросовета в Венгрии во вторник пришли всего семь из 27 стран конфедерации, не считая самих венгров. ЕС может продолжать прижимать Орбана с помощью ещё более "болезненных методов", если он продолжит совершать шаги, которые Брюссель считает неприемлемыми.