ЕС приступил к "болезненной порке" Орбана за встречу с Путиным
Politico: ЕС хочет бойкотировать встречи глав европейских МИД под эгидой Венгрии
Страны ЕС хотят бойкотировать организованные Будапештом встречи министров союза в ответ на недавний визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию, сообщает Politico.
Авторы издания рассказали, что в среду коллеги подвергли жёсткой критике представителя Венгрии в ЕС Балинта Одора на закрытой двухчасовой встрече. Один из её участников поделился, что ранее не сталкивался с подобным поведением европейских чиновников.
"Несколько послов ЕС угрожали [Венгрии] "реальными последствиями", если Орбан продолжит следовать своему нынешнему курсу, рассказали двое других дипломатов ЕС. Наиболее срочной опцией может стать бойкот неформальных встреч министров, организованных Будапештом", — сказано в тексте публикации.
По словам авторов материала, некоторые послы уже поддержали бойкот неофициальной встречи министров иностранных дел ЕС в конце августа. При этом на первую встречу Евросовета в Венгрии во вторник пришли всего семь из 27 стран конфедерации, не считая самих венгров. ЕС может продолжать прижимать Орбана с помощью ещё более "болезненных методов", если он продолжит совершать шаги, которые Брюссель считает неприемлемыми.
"Учитывая стремительную эскалацию ситуации вокруг Будапешта в первые две недели его президентства [в Евросовете], никто не исключает дальнейшего сопротивления Брюсселя, если Орбан пересечёт новые красные линии, такие как его дела с бывшим президентом США Дональдом Трампом", — полагают журналисты Politico.
Напомним, что 2 июля Орбан посетил с рабочим визитом Киев, где у него состоялась встреча с Владимиром Зеленским, на которой он предложил главе киевского режима подумать насчёт объявления о прекращении огня ещё до начала переговоров с Россией. Экс-юморист, как это ему свойственно, от этой идеи отказался. Уже 5 июля Орбан прилетел в Москву, где провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, продлившиеся 2,5 часа. Свою миссию венгерский лидер назвал "миротворческой". Из столицы РФ Виктор Орбан направился в Китай для переговоров с его председателем Си Цзиньпином, а оттуда он вылетел в Штаты, где с 9 по 11 июля проходит саммит НАТО.
ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV