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7 июля, 23:22

"Мирная миссия 3.0": Орбан прибыл в Китай

Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл в Китай

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Китай. Обложка © X / PM_ViktorOrban

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Китай. Обложка © X / PM_ViktorOrban

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Китай, сообщил агенству MTI его пресс-секретарь Берталан Хаваши. В частности, в рамках своего визита он проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

На странице Орбана в социальной сети появилось фото из аэропорта в Пекине. На нём венгерский премьер улыбается встретившим его китайским представителям.

"Мирная миссия 3.0", — подписал Орбан фото.

"Вторая остановка": Орбан показал видео по итогам неожиданной поездки в Москву
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Напомним, что 5 июля Орбан посетил Москву, где провёл 2,5-часовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Глава правительства Венгрии не объявлял о своём визите заранее — о планах политика не знали даже его европейские коллеги. Сам же премьер-министр назвал свою миссию миротворческой и подчеркнул, что Европейский союз отчаянно нуждается в мирном разрешении конфликта на Украине. 2 июля Орбан посещал Киев, где встретился с Владимиром Зеленским и предложил ему подумать насчёт объявления о прекращении огня ещё до переговоров с РФ.

Оксана Попова
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