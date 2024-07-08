"Мирная миссия 3.0": Орбан прибыл в Китай
Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл в Китай
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Китай. Обложка © X / PM_ViktorOrban
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Китай, сообщил агенству MTI его пресс-секретарь Берталан Хаваши. В частности, в рамках своего визита он проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
На странице Орбана в социальной сети появилось фото из аэропорта в Пекине. На нём венгерский премьер улыбается встретившим его китайским представителям.
"Мирная миссия 3.0", — подписал Орбан фото.
Напомним, что 5 июля Орбан посетил Москву, где провёл 2,5-часовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Глава правительства Венгрии не объявлял о своём визите заранее — о планах политика не знали даже его европейские коллеги. Сам же премьер-министр назвал свою миссию миротворческой и подчеркнул, что Европейский союз отчаянно нуждается в мирном разрешении конфликта на Украине. 2 июля Орбан посещал Киев, где встретился с Владимиром Зеленским и предложил ему подумать насчёт объявления о прекращении огня ещё до переговоров с РФ.