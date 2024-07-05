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5 июля, 12:39

Прибывший в Москву Орбан: Ради мира необходимо действовать

Ради мира "надо действовать". С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после открытой части переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

"Миссия мира. Встреча с президентом Путиным. Ради мира надо действовать", — написал Орбан в Facebook*

Путин заявил, что рад видеть Орбана, а премьер Венгрии поблагодарил за приём в непростое для РФ время
Путин заявил, что рад видеть Орбана, а премьер Венгрии поблагодарил за приём в непростое для РФ время

Как сообщал Life.ru, 2 июля Виктор Орбан посетил с визитом Киев, где встретился с Зеленским, и призвал его подумать насчёт прекращения огня перед началом переговоров. Однако бывший юморист предложение политика отверг. После этого венгерские СМИ сообщали, что премьер-министр может отправиться 5 июля в Москву. Сегодня эта информация подтвердилась. На встрече в Кремле президент России Владимир Путин отметил, что готов изложить нюансы своих вариантов урегулирования украинского вопроса.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Александра Мышляева
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