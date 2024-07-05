Прибывший в Москву Орбан: Ради мира необходимо действовать
Ради мира "надо действовать". С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после открытой части переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
"Миссия мира. Встреча с президентом Путиным. Ради мира надо действовать", — написал Орбан в Facebook*
Как сообщал Life.ru, 2 июля Виктор Орбан посетил с визитом Киев, где встретился с Зеленским, и призвал его подумать насчёт прекращения огня перед началом переговоров. Однако бывший юморист предложение политика отверг. После этого венгерские СМИ сообщали, что премьер-министр может отправиться 5 июля в Москву. Сегодня эта информация подтвердилась. На встрече в Кремле президент России Владимир Путин отметил, что готов изложить нюансы своих вариантов урегулирования украинского вопроса.
* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.
ТАСС / Валерий Шарифулин