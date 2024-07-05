Путин заявил, что рад видеть Орбана, а премьер Венгрии поблагодарил за приём в непростое для РФ время Орбан поблагодарил Путина за приём в непростое для России время 5 июля, 10:44 Владимир Путин и Виктор Орбан в Кремле. Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном заявил, что готов изложить нюансы своих предложений по урегулированию на Украине, а также попросил европейского политика ознакомить его с позицией Венгрии и ЕС по ситуации.

"Вы наверняка знаете о моем выступлении перед руководством МИД совсем недавно в Москве. Там изложена наша позиция в отношении возможного мирного урегулирования. И, конечно, я готов обсудить с вами нюансы", — сказал он.

Владимир Путин и Виктор Орбан в Кремле. Фото © Life.ru

Орбан назвал встречу с Путиным особенной. Президент РФ подчеркнул, что очень рад видеть премьера Венгрии.

"Благодарен, что даже в таких тяжёлых условиях вы согласились меня принять. Стремительно кончается количество стран, которые могут говорить и с той, и с другой стороной конфликта, скоро Венгрия останется единственной, которая может говорить со всеми", — подчеркнул Орбан.

Авторы Александра Вишнякова