Путин встретился с Орбаном в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле. Ранее европейский политик заявил, что прибыл в Москву для продолжения "мирной миссии".

В предыдущий раз Орбан прилетал в Москву на похороны Михаила Горбачёва в в сентябре 2022.