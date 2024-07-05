Путин встретился с Орбаном в Кремле
Виктор Орбан и Владимир Путин. Обложка © ТАСС/POOL/Григорий Сысоев/POOL/ТАСС
Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле. Ранее европейский политик заявил, что прибыл в Москву для продолжения "мирной миссии".
Президент РФ поприветствовал Орбана в Москве.
Напомним, 2 июля Виктор Орбан был в Киеве. Глава венгерского правительства встретился с Владимиром Зеленским и призвал рассмотреть вопрос прекращения огня перед началом переговоров, однако Зеленский его предложение отклонил. После этого венгерские СМИ сообщили, что Орбан может посетить Москву 5 июля, и сегодня пресс-секретарь премьер-министра подтвердил эту информацию.
В предыдущий раз Орбан прилетал в Москву на похороны Михаила Горбачёва в в сентябре 2022.