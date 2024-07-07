"Вторая остановка": Орбан показал видео по итогам неожиданной поездки в Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан показал ролик по итогам своего визита в Россию. Видео было опубликовано в соцсетях с подписью "Миротворческая миссия. Вторая остановка: Москва".

Орбан опубликовал ролик по итогам визита в Москву. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Victor Orban

Видео начинается с кадров, снятых на борту самолёта. Орбан беседует с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Затем показан проезд кортежа по улицам российской столицы. Стоит отметить, что венгерский премьер перемещался на Aurus. После продемонстрированы кадры из Кремля — переговоры с президентом России Владимиром Путиным и брифинг по их итогам.