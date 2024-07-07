"Вторая остановка": Орбан показал видео по итогам неожиданной поездки в Москву
Орбан показал видео по итогам неожиданной поездки в Москву
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан показал ролик по итогам своего визита в Россию. Видео было опубликовано в соцсетях с подписью "Миротворческая миссия. Вторая остановка: Москва".
Орбан опубликовал ролик по итогам визита в Москву. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Victor Orban
Видео начинается с кадров, снятых на борту самолёта. Орбан беседует с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Затем показан проезд кортежа по улицам российской столицы. Стоит отметить, что венгерский премьер перемещался на Aurus. После продемонстрированы кадры из Кремля — переговоры с президентом России Владимиром Путиным и брифинг по их итогам.
Ранее Орбан анонсировал несколько "таких же неожиданных" встреч, как с Путиным. Также глава венгерского МИД Петер Сийярто посоветовал политикам Евросоюза, которые критикуют мирную инициативу Орбана, "пристегнуть ремни".
Напомним, что 2,5-часовые переговоры Путина и Орбана прошли в Кремле 5 июля, что вызвало приступ ярости в Киеве. Глава правительства Венгрии не объявлял о своём визите заранее — о планах политика не знали даже его европейские коллеги. Сам же премьер-министр назвал свою миссию миротворческой и подчеркнул, что Европейский союз отчаянно нуждается в мирном разрешении конфликта на Украине. 2 июля Орбан посещал Киев, где встретился с Владимиром Зеленским и предложил ему подумать насчёт объявления о прекращении огня ещё до переговоров с РФ.
Life.ru / Андрей Тишин