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6 июля, 13:27

Орбан анонсировал несколько "таких же неожиданных" встреч, как с Путиным

Виктор Орбан и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / ЕРА / Yuri Kochetkov

Виктор Орбан и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / ЕРА / Yuri Kochetkov

На следующей неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует провести "такие же неожиданные" встречи, как прошедшие в Москве переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом европейский политик рассказал швейцарскому изданию Die Weltwoche.

"У меня будет несколько встреч на следующей неделе, которые будут настолько же неожиданными", — заявил Орбан.

Венгерский премьер добавил, что информация о встречах будет держаться в тайне до момента его приезда. Также Орбан признался, что между посещением Киева и Москвы он успел отправить "секретное сообщение" в венгерский МИД, чтобы организовать встречу с Путиным.

"Эта встреча была подготовлена совершенно секретным образом. Сперва я посетил Киев, чтобы встретиться с Зеленским. И когда это было выполнено, тогда я начал организовывать встречу с Путиным", — добавил он.

"Рациональная личность": Орбан поделился впечатлениями от переговоров с Путиным
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Напомним, что 2,5-часовые переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана прошли в Кремле 5 июля, что вызвало приступ ярости в Киеве. Глава правительства Венгрии не объявлял о своём визите заранее — о планах политика не знали даже его европейские коллеги. Сам же премьер-министр назвал свою миссию миротворческой и подчеркнул, что Европейский союз отчаянно нуждается в мирном разрешении конфликта на Украине.

Николай Рюмин
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