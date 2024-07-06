Орбан анонсировал несколько "таких же неожиданных" встреч, как с Путиным

На следующей неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует провести "такие же неожиданные" встречи, как прошедшие в Москве переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом европейский политик рассказал швейцарскому изданию Die Weltwoche.

"У меня будет несколько встреч на следующей неделе, которые будут настолько же неожиданными", — заявил Орбан.

Венгерский премьер добавил, что информация о встречах будет держаться в тайне до момента его приезда. Также Орбан признался, что между посещением Киева и Москвы он успел отправить "секретное сообщение" в венгерский МИД, чтобы организовать встречу с Путиным.