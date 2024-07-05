Киев устроил истерику из-за визита Орбана в Россию

МИД Украины резко отреагировал на визит Венгрии Виктора Орбана в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Там считают, что европейский лидер обязан был согласовать свои передвижения с Киевом.

"Напоминаем, что для нашего государства принцип "никаких договорённостей об Украине без Украины" остаётся незыблемым и призываем все государства неуклонно его придерживаться", — говорится в заявлении.