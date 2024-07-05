Киев устроил истерику из-за визита Орбана в Россию
МИД Украины возмутился, что Орбан не согласовал с Киевом визит в Москву
МИД Украины резко отреагировал на визит Венгрии Виктора Орбана в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Там считают, что европейский лидер обязан был согласовать свои передвижения с Киевом.
"Напоминаем, что для нашего государства принцип "никаких договорённостей об Украине без Украины" остаётся незыблемым и призываем все государства неуклонно его придерживаться", — говорится в заявлении.
Киеве также считают единственным вариантом для переговоров "формулу мира" Владимира Зеленского.
Напомним, 2 июля Виктор Орбан был в Киеве. Глава венгерского правительства встретился с Владимиром Зеленским и призвал рассмотреть вопрос прекращения огня перед началом переговоров, однако Зеленский его предложение отклонил. А 5 июля Орбан прибыл в Москву для продолжения "мирной миссии" и уже встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле раскрыли, что инициатором визита стал Будапешт, предложение поступило Москве буквально два дня назад.
Life.ru