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5 июля, 13:03

Киев устроил истерику из-за визита Орбана в Россию

МИД Украины возмутился, что Орбан не согласовал с Киевом визит в Москву

МИД Украины резко отреагировал на визит Венгрии Виктора Орбана в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Там считают, что европейский лидер обязан был согласовать свои передвижения с Киевом.

"Напоминаем, что для нашего государства принцип "никаких договорённостей об Украине без Украины" остаётся незыблемым и призываем все государства неуклонно его придерживаться", — говорится в заявлении.

Киеве также считают единственным вариантом для переговоров "формулу мира" Владимира Зеленского.

Визит Орбана в Москву: Что говорят политологи о "челночной дипломатии" премьера Венгрии
Визит Орбана в Москву: Что говорят политологи о "челночной дипломатии" премьера Венгрии

Напомним, 2 июля Виктор Орбан был в Киеве. Глава венгерского правительства встретился с Владимиром Зеленским и призвал рассмотреть вопрос прекращения огня перед началом переговоров, однако Зеленский его предложение отклонил. А 5 июля Орбан прибыл в Москву для продолжения "мирной миссии" и уже встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле раскрыли, что инициатором визита стал Будапешт, предложение поступило Москве буквально два дня назад.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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