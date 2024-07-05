Предложили позавчера: Кремль раскрыл детали подготовки визита Орбана в РФ
Песков: Визит в РФ произошел по инициативе Орбана и был предложен позавчера
Встреча Путина и Орбана в Кремле. Фото © Life.ru
Инициатором визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию стал Будапешт, предложение поступило Москве буквально два дня назад. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это была инициатива венгерской стороны. Буквально позавчера поступило предложение о проведении такого визита", — отметил он.
Напомним, 2 июля Виктор Орбан был в Киеве. Глава венгерского правительства встретился с Владимиром Зеленским и призвал рассмотреть вопрос прекращения огня перед началом переговоров, однако Зеленский его предложение отклонил. А 5 июля Орбан прибыл в Москву для продолжения "мирной миссии" и уже встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.