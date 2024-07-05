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5 июля, 12:17

Предложили позавчера: Кремль раскрыл детали подготовки визита Орбана в РФ

Песков: Визит в РФ произошел по инициативе Орбана и был предложен позавчера

Встреча Путина и Орбана в Кремле. Фото © Life.ru

Встреча Путина и Орбана в Кремле. Фото © Life.ru

Инициатором визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию стал Будапешт, предложение поступило Москве буквально два дня назад. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это была инициатива венгерской стороны. Буквально позавчера поступило предложение о проведении такого визита", отметил он.

Песков в беседе с Life.ru раскрыл, что будут обсуждать Путин и Орбан на встрече в Кремле
Песков в беседе с Life.ru раскрыл, что будут обсуждать Путин и Орбан на встрече в Кремле

Напомним, 2 июля Виктор Орбан был в Киеве. Глава венгерского правительства встретился с Владимиром Зеленским и призвал рассмотреть вопрос прекращения огня перед началом переговоров, однако Зеленский его предложение отклонил. А 5 июля Орбан прибыл в Москву для продолжения "мирной миссии" и уже встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Александра Вишнякова
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