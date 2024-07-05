Визит Орбана в Москву: Что говорят политологи о "челночной дипломатии" премьера Венгрии 5 июля, 12:51 Виктор Орбан и Владимир Путин на встрече в Кремле. Фото © Life.ru

Неожиданный визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву стал темой номер один в политических буднях России. Очевидно, что на встрече с президентом России европейский лидер был намерен обсудить урегулирование на Украине. Достигнет ли он каких-либо результатов? Об этом Life.ru спросил у политологов Ильи Гамбашидзе, Гарника Туманяна, Сергея Дворянова и депутата Госдумы Алексея Журавлёва.

Есть такой термин — "челночная дипломатия". Речь идёт о посредниках, которые снуют между сторонами, для каждой из которых прямая договорённость и даже сам факт попыток разговора с другой стороной неприемлемы. Орбан, очевидно, считает, что он достаточно авторитетный политик, чтобы попытаться обеспечить челночный диалог между Украиной и Россией. Очевидно, что у него есть для этого основания, потому что в России его считают "почти своим" — во всяком случае евроскептиком и оппонентом бюрократов и русофобов из Брюсселя. Илья Гамбашидзе Политолог, политтехнолог

Гамбашидзе полагает, что разговор с Орбаном в Москве будет содержательным, однако никаких договорённостей по поводу Украины в результате достигнуто не будет, поскольку ранее президент РФ отверг перспективу успешных переговоров через посредников. По его мнению, Владимир Путин использует переговоры как трибуну, с которой ещё раз выскажет все требования России, указав, что отступать от этих требований Россия не намерена.

Куратор Экспертного клуба "Дигория" Гарник Туманян считает, что на встрече премьер Венгрии использует тему Украины для отстаивания интересов собственной страны и далее будет продвигать эту повестку для получения больших преференций и уступок со стороны ЕС. Кроме того, эксперт полагает, что Орбан таким образом может стать лицом и голосом "альтернативной Европы", которая исходит из государственных интересов, а не поддерживает устремлений США по части сохранения собственной гегемонии и мандата на однополярность.

Виктор Орбан закрепил за собой статус эксцентрика и крайне правого политика, который в первую очередь обеспокоен внутренней политикой, нежели международными отношениями. Тем более что Орбана не волнуют сложившиеся "союзные традиции" и культура взаимодействия внутри ЕС. Политик рассматривает любое взаимодействие с внешними игроками как дополнительную возможность получения выгоды Венгрией. Ничего более. И уж точно его не интересуют общеевропейские стремления по части поддержки Украины и политики НАТО. Гарник Туманян Политолог, куратор Экспертного клуба "Дигория"

Политолог, философ Сергей Дворянов отмечает, что дорожная карта, которую Орбан может предложить в своей дискуссии с Путиным, может быть очень практичной. Он напомнил, что премьер Венгрии постоянно, планомерно отстаивал культурную, духовную идентичность своей страны и всех стран Восточной Европы, их право на самобытность, самостоятельность.

И самый главный вопрос: кто будет следующим лидером на Украине после Зеленского? Потому что Зеленский девальвировал все принципы руководителя страны. То есть он сегодня является политическим банкротом. И для всех очевидно, что восточная часть Украины вернётся в родную гавань. Когда-то Ленин разбазарил наследие великой Российской империи, отдал территории, которые принадлежали исконно России, в эту Украинскую республику заложив мину замедленного действия. Сегодня специальная военная операция занимается разминированием этой мины. Сергей Дворянов Политолог, философ

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв подчеркнул, что мирный план Орбана, который заключается прежде всего в прекращении огня, не противоречит тому, что говорил Владимир Путин: мир может быть заключён, если ВСУ отойдут с территорий, которые являются российскими по конституции.

Между прочим, Венгрия сейчас председательствует в ЕС, и пусть еврочиновники устроили дружный хайп по поводу этого визита, приезд Орбана в Москву в очередной раз показывает, что ни о какой международной изоляции России не может быть и речи. Будапешт и Киев не поддерживает оружием, и к антироссийским санкциям не присоединяется, считая, что это вредит общей системе безопасности и венгерской экономике. Алексей Журавлёв Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне