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Визит Орбана в Москву: Что говорят политологи о "челночной дипломатии" премьера Венгрии

5 июля, 12:51
Виктор Орбан и Владимир Путин на встрече в Кремле. Фото © Life.ru

Виктор Орбан и Владимир Путин на встрече в Кремле. Фото © Life.ru

Неожиданный визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву стал темой номер один в политических буднях России. Очевидно, что на встрече с президентом России европейский лидер был намерен обсудить урегулирование на Украине. Достигнет ли он каких-либо результатов? Об этом Life.ru спросил у политологов Ильи Гамбашидзе, Гарника Туманяна, Сергея Дворянова и депутата Госдумы Алексея Журавлёва.

Есть такой термин — "челночная дипломатия". Речь идёт о посредниках, которые снуют между сторонами, для каждой из которых прямая договорённость и даже сам факт попыток разговора с другой стороной неприемлемы. Орбан, очевидно, считает, что он достаточно авторитетный политик, чтобы попытаться обеспечить челночный диалог между Украиной и Россией. Очевидно, что у него есть для этого основания, потому что в России его считают "почти своим" — во всяком случае евроскептиком и оппонентом бюрократов и русофобов из Брюсселя.

Илья Гамбашидзе

Политолог, политтехнолог

Есть такой термин — "челночная дипломатия". Речь идёт о посредниках, которые снуют между сторонами, для каждой из которых прямая договорённость и даже сам факт попыток разговора с другой стороной неприемлемы. Орбан, очевидно, считает, что он достаточно авторитетный политик, чтобы попытаться обеспечить челночный диалог между Украиной и Россией. Очевидно, что у него есть для этого основания, потому что в России его считают "почти своим" — во всяком случае евроскептиком и оппонентом бюрократов и русофобов из Брюсселя.
Есть такой термин — "челночная дипломатия". Речь идёт о посредниках, которые снуют между сторонами, для каждой из которых прямая договорённость и даже сам факт попыток разговора с другой стороной неприемлемы. Орбан, очевидно, считает, что он достаточно авторитетный политик, чтобы попытаться обеспечить челночный диалог между Украиной и Россией. Очевидно, что у него есть для этого основания, потому что в России его считают "почти своим" — во всяком случае евроскептиком и оппонентом бюрократов и русофобов из Брюсселя.

Гамбашидзе полагает, что разговор с Орбаном в Москве будет содержательным, однако никаких договорённостей по поводу Украины в результате достигнуто не будет, поскольку ранее президент РФ отверг перспективу успешных переговоров через посредников. По его мнению, Владимир Путин использует переговоры как трибуну, с которой ещё раз выскажет все требования России, указав, что отступать от этих требований Россия не намерена.

Песков в беседе с Life.ru раскрыл, что будут обсуждать Путин и Орбан на встрече в Кремле
Песков в беседе с Life.ru раскрыл, что будут обсуждать Путин и Орбан на встрече в Кремле

Куратор Экспертного клуба "Дигория" Гарник Туманян считает, что на встрече премьер Венгрии использует тему Украины для отстаивания интересов собственной страны и далее будет продвигать эту повестку для получения больших преференций и уступок со стороны ЕС. Кроме того, эксперт полагает, что Орбан таким образом может стать лицом и голосом "альтернативной Европы", которая исходит из государственных интересов, а не поддерживает устремлений США по части сохранения собственной гегемонии и мандата на однополярность.

Виктор Орбан закрепил за собой статус эксцентрика и крайне правого политика, который в первую очередь обеспокоен внутренней политикой, нежели международными отношениями. Тем более что Орбана не волнуют сложившиеся "союзные традиции" и культура взаимодействия внутри ЕС. Политик рассматривает любое взаимодействие с внешними игроками как дополнительную возможность получения выгоды Венгрией. Ничего более. И уж точно его не интересуют общеевропейские стремления по части поддержки Украины и политики НАТО.

Гарник Туманян

Политолог, куратор Экспертного клуба "Дигория"

Виктор Орбан закрепил за собой статус эксцентрика и крайне правого политика, который в первую очередь обеспокоен внутренней политикой, нежели международными отношениями. Тем более что Орбана не волнуют сложившиеся "союзные традиции" и культура взаимодействия внутри ЕС. Политик рассматривает любое взаимодействие с внешними игроками как дополнительную возможность получения выгоды Венгрией. Ничего более. И уж точно его не интересуют общеевропейские стремления по части поддержки Украины и политики НАТО.
Виктор Орбан закрепил за собой статус эксцентрика и крайне правого политика, который в первую очередь обеспокоен внутренней политикой, нежели международными отношениями. Тем более что Орбана не волнуют сложившиеся "союзные традиции" и культура взаимодействия внутри ЕС. Политик рассматривает любое взаимодействие с внешними игроками как дополнительную возможность получения выгоды Венгрией. Ничего более. И уж точно его не интересуют общеевропейские стремления по части поддержки Украины и политики НАТО.

Политолог, философ Сергей Дворянов отмечает, что дорожная карта, которую Орбан может предложить в своей дискуссии с Путиным, может быть очень практичной. Он напомнил, что премьер Венгрии постоянно, планомерно отстаивал культурную, духовную идентичность своей страны и всех стран Восточной Европы, их право на самобытность, самостоятельность.

И самый главный вопрос: кто будет следующим лидером на Украине после Зеленского? Потому что Зеленский девальвировал все принципы руководителя страны. То есть он сегодня является политическим банкротом. И для всех очевидно, что восточная часть Украины вернётся в родную гавань. Когда-то Ленин разбазарил наследие великой Российской империи, отдал территории, которые принадлежали исконно России, в эту Украинскую республику заложив мину замедленного действия. Сегодня специальная военная операция занимается разминированием этой мины.

Сергей Дворянов

Политолог, философ

И самый главный вопрос: кто будет следующим лидером на Украине после Зеленского? Потому что Зеленский девальвировал все принципы руководителя страны. То есть он сегодня является политическим банкротом. И для всех очевидно, что восточная часть Украины вернётся в родную гавань. Когда-то Ленин разбазарил наследие великой Российской империи, отдал территории, которые принадлежали исконно России, в эту Украинскую республику заложив мину замедленного действия. Сегодня специальная военная операция занимается разминированием этой мины.
И самый главный вопрос: кто будет следующим лидером на Украине после Зеленского? Потому что Зеленский девальвировал все принципы руководителя страны. То есть он сегодня является политическим банкротом. И для всех очевидно, что восточная часть Украины вернётся в родную гавань. Когда-то Ленин разбазарил наследие великой Российской империи, отдал территории, которые принадлежали исконно России, в эту Украинскую республику заложив мину замедленного действия. Сегодня специальная военная операция занимается разминированием этой мины.

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв подчеркнул, что мирный план Орбана, который заключается прежде всего в прекращении огня, не противоречит тому, что говорил Владимир Путин: мир может быть заключён, если ВСУ отойдут с территорий, которые являются российскими по конституции.

Между прочим, Венгрия сейчас председательствует в ЕС, и пусть еврочиновники устроили дружный хайп по поводу этого визита, приезд Орбана в Москву в очередной раз показывает, что ни о какой международной изоляции России не может быть и речи. Будапешт и Киев не поддерживает оружием, и к антироссийским санкциям не присоединяется, считая, что это вредит общей системе безопасности и венгерской экономике.

Алексей Журавлёв

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне

Между прочим, Венгрия сейчас председательствует в ЕС, и пусть еврочиновники устроили дружный хайп по поводу этого визита, приезд Орбана в Москву в очередной раз показывает, что ни о какой международной изоляции России не может быть и речи. Будапешт и Киев не поддерживает оружием, и к антироссийским санкциям не присоединяется, считая, что это вредит общей системе безопасности и венгерской экономике.
Между прочим, Венгрия сейчас председательствует в ЕС, и пусть еврочиновники устроили дружный хайп по поводу этого визита, приезд Орбана в Москву в очередной раз показывает, что ни о какой международной изоляции России не может быть и речи. Будапешт и Киев не поддерживает оружием, и к антироссийским санкциям не присоединяется, считая, что это вредит общей системе безопасности и венгерской экономике.
Путин и Орбан могут переговорить с глазу на глаз после рабочего ланча с делегациями
Путин и Орбан могут переговорить с глазу на глаз после рабочего ланча с делегациями

Напомним, 2 июля Виктор Орбан был в Киеве. Глава венгерского правительства встретился с Владимиром Зеленским и призвал рассмотреть вопрос прекращения огня перед началом переговоров, однако Зеленский его предложение отклонил. А 5 июля Орбан прибыл в Москву для продолжения "мирной миссии" и уже встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле раскрыли, что инициатором визита стал Будапешт, предложение поступило Москве буквально два дня назад.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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