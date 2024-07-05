Путин и Орбан могут переговорить с глазу на глаз после рабочего ланча с делегациями
Песков: Путин и Орбан могут поговорить один на один, если потребуется
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Life.ru, © Wikipedia / European People's Party
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправятся на рабочий ланч в рамках сегодняшней встречи в Кремле. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Сейчас переговоры проходят с участием делегаций. От российской стороны задействованы глава МИД Сергей Лавров, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков и помощник президента Владимир Мединский, который был главой делегации РФ на переговорах с Украиной в 2022 году.
"Потом они продолжат в таком же составе за рабочим ланчем", — рассказал Песков ТАСС.
По словам представителя Кремля, далее формат переговоров может быть изменён на приватную беседу российского и венгерского лидеров, если те сочтут это необходимым.
"Сейчас переговоры продолжаются так, как они начались. Сначала поговорят в составе сопровождающих лиц, которых вы видели", — сказал Дмитрий Песков.
Напомним, 2 июля Виктор Орбан побывал в Киеве, где встретился с Владимиром Зеленским и призвал того подумать насчёт прекращения огня перед началом переговоров, однако украинскому политику такая идея не понравилась. После этого венгерские СМИ рассказали, что премьер-министр может отправиться 5 июля в Москву, а сегодня эта информация была подтверждена его пресс-секретарём.