Путин и Орбан могут переговорить с глазу на глаз после рабочего ланча с делегациями

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправятся на рабочий ланч в рамках сегодняшней встречи в Кремле. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сейчас переговоры проходят с участием делегаций. От российской стороны задействованы глава МИД Сергей Лавров, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков и помощник президента Владимир Мединский, который был главой делегации РФ на переговорах с Украиной в 2022 году.

"Потом они продолжат в таком же составе за рабочим ланчем", — рассказал Песков ТАСС.

По словам представителя Кремля, далее формат переговоров может быть изменён на приватную беседу российского и венгерского лидеров, если те сочтут это необходимым.