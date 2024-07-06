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6 июля, 12:14

"Рациональная личность": Орбан поделился впечатлениями от переговоров с Путиным

Орбан: Путин — очень рациональный и разумный политик

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Обложка © Life.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Обложка © Life.ru

Российский президент Владимир Путин — в высшей степени рациональный и разумный политик, а его навыки проведения переговоров находятся на высочайшем уровне. Такую оценку главе РФ в беседе с Die Weltwoche дал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, накануне посетивший Москву.

"Он на сто, более чем на сто процентов рациональная личность. <…> Так что вести переговоры и быть готовым к ним — настоящий вызов, если вы хотите поддерживать равный интеллектуальный и политический уровень с ним", рассказал он в беседе со швейцарским изданием.

Орбан добавил, что лидер Российской Федерации произвёл на него впечатление своей сдержанностью, а также пунктуальностью и подготовкой. Кроме того, он поделился, что ещё в 2009 году они с Путиным договорились о том, что российско-венгерское сотрудничество будет строиться на взаимоуважении, и, по его словам, оба политика по-прежнему придерживаются этого уговора.

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Напомним, что 2,5-часовые переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана прошли в Кремле 5 июля, что вызвало приступ ярости в Киеве. Отметим, что глава правительства Венгрии не объявлял о своём визите заранее — о планах политика не знали даже его европейские коллеги. Сам же премьер-министр называет свою миссию миротворческой и говорит, что Европейский союз отчаянно нуждается в мирном разрешении конфликта на Украине.

Юрий Лысенко
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