"Рациональная личность": Орбан поделился впечатлениями от переговоров с Путиным

"Он на сто, более чем на сто процентов рациональная личность. <…> Так что вести переговоры и быть готовым к ним — настоящий вызов, если вы хотите поддерживать равный интеллектуальный и политический уровень с ним", — рассказал он в беседе со швейцарским изданием.

Орбан добавил, что лидер Российской Федерации произвёл на него впечатление своей сдержанностью, а также пунктуальностью и подготовкой. Кроме того, он поделился, что ещё в 2009 году они с Путиным договорились о том, что российско-венгерское сотрудничество будет строиться на взаимоуважении, и, по его словам, оба политика по-прежнему придерживаются этого уговора.