"Рациональная личность": Орбан поделился впечатлениями от переговоров с Путиным
Орбан: Путин — очень рациональный и разумный политик
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Обложка © Life.ru
Российский президент Владимир Путин — в высшей степени рациональный и разумный политик, а его навыки проведения переговоров находятся на высочайшем уровне. Такую оценку главе РФ в беседе с Die Weltwoche дал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, накануне посетивший Москву.
"Он на сто, более чем на сто процентов рациональная личность. <…> Так что вести переговоры и быть готовым к ним — настоящий вызов, если вы хотите поддерживать равный интеллектуальный и политический уровень с ним", — рассказал он в беседе со швейцарским изданием.
Орбан добавил, что лидер Российской Федерации произвёл на него впечатление своей сдержанностью, а также пунктуальностью и подготовкой. Кроме того, он поделился, что ещё в 2009 году они с Путиным договорились о том, что российско-венгерское сотрудничество будет строиться на взаимоуважении, и, по его словам, оба политика по-прежнему придерживаются этого уговора.
Напомним, что 2,5-часовые переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана прошли в Кремле 5 июля, что вызвало приступ ярости в Киеве. Отметим, что глава правительства Венгрии не объявлял о своём визите заранее — о планах политика не знали даже его европейские коллеги. Сам же премьер-министр называет свою миссию миротворческой и говорит, что Европейский союз отчаянно нуждается в мирном разрешении конфликта на Украине.