Орбан объяснил, что будет с НАТО, если альянс выберет войну вместо мира

Политика НАТО на Украине противоречит главным ценностям альянса. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в материале для американского издания Newsweek, который посвящён грядущему саммиту блока в Вашингтоне. По словам политика, альянс изначально задумывался как мирный проект.

"Но сегодня на повестке дня не мир, а война, вместо обороны — наступление. Всё это противоречит основополагающим ценностям НАТО", — пояснил Орбан.

Он обратил внимание, что НАТО достигнет своей цели, добиваясь мира, а не войны. По мнению премьер-министра Венгрии, если альянс выберет войну вместо мира, то совершит самоубийство.