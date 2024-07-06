Орбан объяснил, что будет с НАТО, если альянс выберет войну вместо мира
Орбан: Если НАТО выберет войну вместо мира, оно уничтожит себя
Политика НАТО на Украине противоречит главным ценностям альянса. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в материале для американского издания Newsweek, который посвящён грядущему саммиту блока в Вашингтоне. По словам политика, альянс изначально задумывался как мирный проект.
"Но сегодня на повестке дня не мир, а война, вместо обороны — наступление. Всё это противоречит основополагающим ценностям НАТО", — пояснил Орбан.
Он обратил внимание, что НАТО достигнет своей цели, добиваясь мира, а не войны. По мнению премьер-министра Венгрии, если альянс выберет войну вместо мира, то совершит самоубийство.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что способен сохранять НАТО в качестве цельной структуры. Также он сообщил, что может противостоять президенту России Владимиру Путину и сдерживать Китай.
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