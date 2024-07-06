Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 01:59

Байден заявил, что способен сдерживать Китай и противостоять Путину

Джо Байден. Обложка © Flickr / Whitehouse

Джо Байден. Обложка © Flickr / Whitehouse

Глава Америки Джо Байден полагает, что может противостоять президенту России Владимиру Путину, сдерживать Китай, а также сохранять НАТО в качестве цельной структуры. Такое мнение о себе политик высказал в интервью телекомпании ABC.

"Я управляю миром <...> Я парень, который остановил Путина", — заявил Байден.

По его словам, он недавно созванивался по телефону с премьер-министрами Израиля и Великобритании, помимо того, уделив внимание европейским и прочим вопросам. Сделав громкое заявление, что он может сохранять Тихоокеанский бассейн в нынешнем виде, сдерживать Китай, а также удерживать НАТО в единстве, Байден закончил давать интервью.

В Европе оказались в шоке от состояния постаревшего Байдена на саммите G7
В Европе оказались в шоке от состояния постаревшего Байдена на саммите G7

Ранее в этом же интервью Байден уклонился от ответа на вопрос, готов ли он пройти обследование у невролога и подтвердить, что он в состоянии выдержать ещё один срок. Речь шла о прохождении полного неврологического и когнитивного обследования.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • США
  • Джо Байден
  • Путин
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров