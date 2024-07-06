Байден заявил, что способен сдерживать Китай и противостоять Путину
Джо Байден. Обложка © Flickr / Whitehouse
Глава Америки Джо Байден полагает, что может противостоять президенту России Владимиру Путину, сдерживать Китай, а также сохранять НАТО в качестве цельной структуры. Такое мнение о себе политик высказал в интервью телекомпании ABC.
"Я управляю миром <...> Я парень, который остановил Путина", — заявил Байден.
По его словам, он недавно созванивался по телефону с премьер-министрами Израиля и Великобритании, помимо того, уделив внимание европейским и прочим вопросам. Сделав громкое заявление, что он может сохранять Тихоокеанский бассейн в нынешнем виде, сдерживать Китай, а также удерживать НАТО в единстве, Байден закончил давать интервью.
Ранее в этом же интервью Байден уклонился от ответа на вопрос, готов ли он пройти обследование у невролога и подтвердить, что он в состоянии выдержать ещё один срок. Речь шла о прохождении полного неврологического и когнитивного обследования.