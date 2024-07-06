Байден уклончиво ответил на вопрос о тесте на умственные способности
Байден заявил, что не проходил тест на когнитивные способности
Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопрос журналиста телекомпании ABC, когда тот поинтересовался, готов ли глава Белого дома пройти обследование у невролога и подтвердить, что он в состоянии выдержать ещё один срок. Речь шла о прохождении полного неврологического и когнитивного обследования.
"Нет, и никто не говорил о том, что мне необходимо это сделать", — так Байден ответил на вопрос, проходил ли он тест на умственные способности.
Американский президент добавил, что ежедневно доказывает свою профпригодность и о его эффективности можно судить по результатам этой работы.
Ранее пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер заявила, что Байден не будет сниматься с предстоящих в ноябре выборов после дебатов со своим предшественником Дональдом Трампом. Она отметила, что Белый дом предоставлял медицинские заключения о здоровье президента ежегодно, а врачи убеждены, что когнитивный тест ему не требуется.
Flickr / Whitehouse