Байден уклончиво ответил на вопрос о тесте на умственные способности

Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопрос журналиста телекомпании ABC, когда тот поинтересовался, готов ли глава Белого дома пройти обследование у невролога и подтвердить, что он в состоянии выдержать ещё один срок. Речь шла о прохождении полного неврологического и когнитивного обследования.

"Нет, и никто не говорил о том, что мне необходимо это сделать", — так Байден ответил на вопрос, проходил ли он тест на умственные способности.

Американский президент добавил, что ежедневно доказывает свою профпригодность и о его эффективности можно судить по результатам этой работы.