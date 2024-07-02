"Деменцией не страдает": Байден не снимется с выборов после дебатов с Трампом

Действующий президент Соединённых Штатов Джо Байден не будет сниматься с предстоящих в ноябре выборов в США после дебатов со своим предшественником Дональдом Трампом. Об этом в рамках регулярного брифинга заявила пресс-секретарь его офиса Карин Жан-Пьер.

"Мы не говорим, что вопросы после увиденного несправедливы. Это была плохая ночь. Мы предоставляли медицинские заключения о его здоровье ежегодно. Что касается когнитивного теста, его врачи считают, что этого не требуется", — заявила представитель Белого дома.

Она заявила, что в администрации США понимают беспокойство общества из-за выступления нынешнего американского лидера, но он будет участвовать в будущих выборах президента. Помимо того, она признала возраст и "заторможенность" Байдена, но заявила, что тот не страдает деменцией, болезнью Альцгеймера или другими дегенеративными заболеваниями и в день дебатов "никаких препаратов не принимал", а Белый дом, по её словам, не скрывает информацию о его здоровье от граждан.