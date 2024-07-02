Рейтинг Байдена "пробил дно" после провала на дебатах

Респонденты больше симпатизируют экс-президенту Штатов Дональду Трампу, который опережает своего конкурента на шесть пунктов — 49% к 43%. Кроме того, три четверти американцев считают, что у демократов было бы куда больше шансов занять президентский пост в 2024 году, если бы их кандидатом не был Байден.