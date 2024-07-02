Рейтинг Байдена "пробил дно" после провала на дебатах
CNN: Рейтинг Байдена после дебатов рухнул до рекордно низкого показателя
Рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена рухнул до рекордно низкой отметки после провального выступления на дебатах. Об этом свидетельствуют данные опроса телеканала CNN.
Респонденты больше симпатизируют экс-президенту Штатов Дональду Трампу, который опережает своего конкурента на шесть пунктов — 49% к 43%. Кроме того, три четверти американцев считают, что у демократов было бы куда больше шансов занять президентский пост в 2024 году, если бы их кандидатом не был Байден.
Также журналисты утверждают, что Трамп по-прежнему сохраняет преимущество в 10 пунктов в опросе, проведённом среди независимых избирателей, — 44% против 34%.
Напомним, 27 июня состоялись теледебаты между Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом, вновь баллотирующимся на пост президента США. Согласно опросу CNN, 67% зрителей посчитали победителем последнего. Журналисты указали, что состояние нынешнего хозяина Белого дома встревожило даже демократов. Его заявления отличались неуверенностью, а сам политик выглядел потерянным. Говоря об итогах дебатов, миллиардер Илон Маск допустил, что на данный момент Штаты никем не управляются. Семья Байдена же уверена, что в провале нынешнего лидера США виноваты его помощники.
Flickr / The White House