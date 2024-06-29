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29 июня, 00:57

Илон Маск допустил, что Соединёнными Штатами никто не управляет

Соединённые Штаты могли остаться без управленца, так как президент Джо Байден в действительности уже не руководит государством. Такое предположение высказал американский миллиардер Илон Маск.

Предприниматель прокомментировал пост экс-кандидата на президентский пост от республиканцев Вивека Рамасвами. Автор публикации задался "неудобным вопросом": кто же управляет страной, если её лидер утратил такую способность.

"Быть может, никто", — ответил Маск.

"Явная победа… для мемов": Маск потроллил Трампа и Байдена после дебатов
"Явная победа… для мемов": Маск потроллил Трампа и Байдена после дебатов

Состояние Джо Байдена на минувших теледебатах с Дональдом Трампом насторожило даже Демократическую партию. Заявления действующего президента отличались неуверенностью, а сам он казался потерянным. Именно поэтому две трети зрителей отдали предпочтение экс-главе Белого дома.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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