Илон Маск допустил, что Соединёнными Штатами никто не управляет
Соединённые Штаты могли остаться без управленца, так как президент Джо Байден в действительности уже не руководит государством. Такое предположение высказал американский миллиардер Илон Маск.
Предприниматель прокомментировал пост экс-кандидата на президентский пост от республиканцев Вивека Рамасвами. Автор публикации задался "неудобным вопросом": кто же управляет страной, если её лидер утратил такую способность.
"Быть может, никто", — ответил Маск.
Состояние Джо Байдена на минувших теледебатах с Дональдом Трампом насторожило даже Демократическую партию. Заявления действующего президента отличались неуверенностью, а сам он казался потерянным. Именно поэтому две трети зрителей отдали предпочтение экс-главе Белого дома.
Flickr / The White House