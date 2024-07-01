Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 03:11

Семья Байдена нашла крайних в его провале на дебатах с Трампом

Politico: Семья Байдена считает его помощников виновными в провале на дебатах

Семья действующего американского лидера Джо Байдена рассказала, кто виноват в его провале на прошедших недавно теледебатах с 45-м президентом США Дональдом Трампом. Как передаёт газета Politico со ссылкой на источники, родственники демократа обвиняют в этом его помощников.

Несколько знакомых с ситуацией человек рассказали журналистам, что родственники главы государства призвали его уволить или понизить в должности членов своей команды, на которых семья Байдена возложила вину за произошедшее. По данным издания, в этом "расстрельном списке" фигурируют экс-руководитель аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн и личный адвокат политического деятеля Боб Бауэр.

Помимо того, газета предположила, что Байден навряд ли последует этим советам в ближайшем будущем. В то же время источники утверждают, что его жена Джил и сын Хантер настаивают на продолжении его избирательной кампании.

СМИ назвали единственного человека, способного влиять на решения Байдена
СМИ назвали единственного человека, способного влиять на решения Байдена

Напомним, что несколько дней назад в Атланте состоялись дебаты Байдена и Трампа. 46-й американский лидер обсудил со своим предшественником широкий круг внутриполитических и международных вопросов, обменявшись оскорблениями. Впоследствии действующий хозяин Белого дома рассказал своей супруге Джилл, что не осознаёт произошедшее на этом мероприятии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ron Adar

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • США
  • Джо Байден
  • Выборы в США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров