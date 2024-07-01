Семья Байдена нашла крайних в его провале на дебатах с Трампом

Семья действующего американского лидера Джо Байдена рассказала, кто виноват в его провале на прошедших недавно теледебатах с 45-м президентом США Дональдом Трампом. Как передаёт газета Politico со ссылкой на источники, родственники демократа обвиняют в этом его помощников.

Несколько знакомых с ситуацией человек рассказали журналистам, что родственники главы государства призвали его уволить или понизить в должности членов своей команды, на которых семья Байдена возложила вину за произошедшее. По данным издания, в этом "расстрельном списке" фигурируют экс-руководитель аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн и личный адвокат политического деятеля Боб Бауэр.