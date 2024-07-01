Семья Байдена нашла крайних в его провале на дебатах с Трампом
Politico: Семья Байдена считает его помощников виновными в провале на дебатах
Семья действующего американского лидера Джо Байдена рассказала, кто виноват в его провале на прошедших недавно теледебатах с 45-м президентом США Дональдом Трампом. Как передаёт газета Politico со ссылкой на источники, родственники демократа обвиняют в этом его помощников.
Несколько знакомых с ситуацией человек рассказали журналистам, что родственники главы государства призвали его уволить или понизить в должности членов своей команды, на которых семья Байдена возложила вину за произошедшее. По данным издания, в этом "расстрельном списке" фигурируют экс-руководитель аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн и личный адвокат политического деятеля Боб Бауэр.
Помимо того, газета предположила, что Байден навряд ли последует этим советам в ближайшем будущем. В то же время источники утверждают, что его жена Джил и сын Хантер настаивают на продолжении его избирательной кампании.
Напомним, что несколько дней назад в Атланте состоялись дебаты Байдена и Трампа. 46-й американский лидер обсудил со своим предшественником широкий круг внутриполитических и международных вопросов, обменявшись оскорблениями. Впоследствии действующий хозяин Белого дома рассказал своей супруге Джилл, что не осознаёт произошедшее на этом мероприятии.
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