СМИ назвали единственного человека, способного влиять на решения Байдена
NBC News: Решающее влияние на Байдена имеет только его жена Джилл
Единственный человек, который может значительно влиять на решения президента Соединённых Штатов Джо Байдена, — это его супруга Джилл. Об этом со ссылкой на осведомлённый источник сообщает телеканал NBC News.
"Единственный человек, который имеет на него решающее влияние, — это первая леди. Если она решит, что следует сменить курс, курс будет изменён", — цитирует NBC News своего собеседника.
Пять источников, знакомых с ситуацией, сообщили телеканалу, что действующий глава Штатов сегодня обсудит перспективы своей грядущей избирательной кампании с родными в загородной резиденции Кэмп-Дэвид. Это произойдёт на фоне недавних провальных для Байдена дебатов с конкурентом за президентское кресло Дональдом Трампом.
Напомним, что дебаты американских политиков состоялись 27 июня в Атланте. Действующий лидер Штатов оказался не в состоянии дать достойный ответ напористому Трампу, из-за чего многие граждане США поставили под вопрос способность Байдена руководить государством. Так, даже одно из наиболее старых и авторитетных изданий страны — New York Times — призвало политика добровольно отказаться от участия в президентской гонке. Отметим что, по словам первой леди, после дебатов Байден сказал ей, что во время дискуссии чувствовал себя не очень хорошо и не вполне осознавал, что именно там происходило. Она же поддержала его и пообещала не позволить неудачному 90-минутному выступлению омрачить четыре года президентства.
ТАСС / АР / Evan Vucci