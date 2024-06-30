СМИ назвали единственного человека, способного влиять на решения Байдена

Единственный человек, который может значительно влиять на решения президента Соединённых Штатов Джо Байдена, — это его супруга Джилл. Об этом со ссылкой на осведомлённый источник сообщает телеканал NBC News.

"Единственный человек, который имеет на него решающее влияние, — это первая леди. Если она решит, что следует сменить курс, курс будет изменён", — цитирует NBC News своего собеседника.