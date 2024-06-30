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Регион
30 июня, 08:40

СМИ назвали единственного человека, способного влиять на решения Байдена

NBC News: Решающее влияние на Байдена имеет только его жена Джилл

Единственный человек, который может значительно влиять на решения президента Соединённых Штатов Джо Байдена, — это его супруга Джилл. Об этом со ссылкой на осведомлённый источник сообщает телеканал NBC News.

"Единственный человек, который имеет на него решающее влияние, — это первая леди. Если она решит, что следует сменить курс, курс будет изменён", — цитирует NBC News своего собеседника.

Пять источников, знакомых с ситуацией, сообщили телеканалу, что действующий глава Штатов сегодня обсудит перспективы своей грядущей избирательной кампании с родными в загородной резиденции Кэмп-Дэвид. Это произойдёт на фоне недавних провальных для Байдена дебатов с конкурентом за президентское кресло Дональдом Трампом.

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Напомним, что дебаты американских политиков состоялись 27 июня в Атланте. Действующий лидер Штатов оказался не в состоянии дать достойный ответ напористому Трампу, из-за чего многие граждане США поставили под вопрос способность Байдена руководить государством. Так, даже одно из наиболее старых и авторитетных изданий страны — New York Times — призвало политика добровольно отказаться от участия в президентской гонке. Отметим что, по словам первой леди, после дебатов Байден сказал ей, что во время дискуссии чувствовал себя не очень хорошо и не вполне осознавал, что именно там происходило. Она же поддержала его и пообещала не позволить неудачному 90-минутному выступлению омрачить четыре года президентства.

Обложка ©

ТАСС / АР / Evan Vucci

Юрий Лысенко
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