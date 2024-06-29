"Уже не тот": Одна из старейших газет США призвала Байдена сняться с выборов

Американскому лидеру Джо Байдену следует отказаться от притязаний на президентское кресло и уступить место кандидата от Демократической партии другому политику. Соответствующий призыв опубликовал редакционный совет одной из старейших газет США New York Times, комментируя минувшие теледебаты политика с Дональдом Трампом.

"В нынешнем виде президент вовлечён в безрассудную авантюру. Есть лидеры Демократической партии, более подготовленные для того, чтобы представить чёткие, убедительные и энергичные альтернативы второму президентству Трампа", — сказано в публикации.

В издании уверены, что такой самоотверженный шаг станет лучшей услугой, которую Байден может оказать своей родине. Выход из президентской гонки нужно осуществлять немедленно, пока оставшегося времени достаточно для сплочения народа вокруг нового кандидата.