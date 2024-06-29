"Трамп съел его": Иностранных дипломатов ужаснул крах Байдена на дебатах
CNN: Зарубежные дипломаты шокированы выступлением Байдена на дебатах с Трампом
Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos
Зарубежные дипломаты были шокированы и обеспокоены выступлением президента США Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом в предвыборной кампании. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на анонимных сотрудников дипмиссий из стран Европы, Азии и Ближнего Востока.
Предвыборные дебаты в США Джо Байдена и Дональда Трампа. Видео © X / DailyLoud
"Иностранные дипломаты выражают потрясение и обеспокоенность, а также поднимают вопросы о последствиях для важных выборов в США, которые могут изменить статус-кво во внешней политике в случае переизбрания Трампа", — говорится в сообщении телеканала.
По данным CNN, выступление нынешнего лидера Соединённых Штатов вызвало резонанс во всём мире. В частности, один из европейских дипломатов отметил, что это была "плохая ночь для Байдена". Другой представитель дипмиссии пояснил, что с трудом воспринимал речь лидера США, несмотря на то что хорошо владеет английским языком. Арабский дипломат добавил, что Трамп своей речью "съел Байдена заживо". А его коллега из Азии оказался ошарашен и во время просмотра дебатов не мог поверить своим глазам.
Дебаты двух политиков состоялись 27 июня в Атланте. Байден и Трамп обсудили широкий круг внутриполитических и международных вопросов, обменявшись оскорблениями в адрес друг друга. Выступление экс-президента показалось американцам более убедительным. А Джо Байден потерпел ощутимое поражение, о чём свидетельствуют данные экспресс-опроса зрителей. Вместе с тем 60% опрошенных американцев поддержали идею заменить нынешнего лидера США на выборах.