60% опрошенных американцев поддержали идею заменить Байдена на выборах

Более половины опрошенных избирателей выступают за необходимость выбрать иного кандидата в президенты США от Демократической партии вместо действующего лидера Джо Байдена. Об этом свидетельствуют опубликованные порталом Axios результаты социологического исследования, которое было проведено компанией Morning Consult с участием примерно двух тысяч совершеннолетних жителей США.

Согласно результатам опроса, 60% респондентов заявили, что Байдена следует "определённо" или "вероятно" сменить после его слабого выступления на теледебатах с Дональдом Трампом. 45% респондентов хотят увидеть его на посту следующего президента США, 44% поддерживают его соперника-республиканца. 57% опрошенных уверены, что Трамп выступил лучше Байдена на дебатах. Опрос был проведён среди примерно двух тысяч совершеннолетних жителей США.