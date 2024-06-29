Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июня, 05:13

60% опрошенных американцев поддержали идею заменить Байдена на выборах

Более половины опрошенных избирателей выступают за необходимость выбрать иного кандидата в президенты США от Демократической партии вместо действующего лидера Джо Байдена. Об этом свидетельствуют опубликованные порталом Axios результаты социологического исследования, которое было проведено компанией Morning Consult с участием примерно двух тысяч совершеннолетних жителей США.

Согласно результатам опроса, 60% респондентов заявили, что Байдена следует "определённо" или "вероятно" сменить после его слабого выступления на теледебатах с Дональдом Трампом. 45% респондентов хотят увидеть его на посту следующего президента США, 44% поддерживают его соперника-республиканца. 57% опрошенных уверены, что Трамп выступил лучше Байдена на дебатах. Опрос был проведён среди примерно двух тысяч совершеннолетних жителей США.

"Один с деменцией, другой с лёгким безумием": Дебаты Байдена и Трампа сочли показателем вырождения элиты в США
"Один с деменцией, другой с лёгким безумием": Дебаты Байдена и Трампа сочли показателем вырождения элиты в США

Дебаты двух политиков состоялись 27 июня в Атланте. Байден и Трамп обсудили широкий круг внутриполитических и международных вопросов, обменявшись оскорблениями в адрес друг друга. Выступление экс-президента показалось американцам более убедительным. А Джо Байден потерпел ощутимое поражение, о чём свидетельствуют данные экспресс-опроса зрителей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ron Adar

Андрей Бражников
  • Новости
  • США
  • Джо Байден
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров